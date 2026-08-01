【有片】老友上台热舞她眼神死！金高银下秒「抱走青龙大赏」，李相二失控大喊「呀！」真情流露网笑翻

作为演艺圈公认的「韩艺综 10 级」传奇同学，演员金高银与李相二昨日一同出席第 5 届「青龙系列大奖」。两人从台下互动到台上记录，全程满满笑点，再次用最真实的反应认证了长达 16 年的深厚友情！

第 5 届青龙系列大奖於 7 月 31 日在仁川 Paradise City 盛大举办，由全炫茂与少女时代润娥连续五次搭档主持。当晚，李相二凭藉特别出演 TVING 剧集《菜鸟伙房兵》入围最佳男配角奖。剧中的虚构男团「味觉男孩」在播出期间就引发热议，一度红到登上 Mnet《M Countdown》打歌，当天也在典礼带来《My flavor》的精彩祝贺舞台。

看到老同学上台「营业」！金高银台下表情超无奈

爆笑的是，李相二原本穿著帅气燕尾服坐在观众席，在台上穿著军装的「味觉男孩」表演到一半时，竟突然站起身说道：「现在这到底是怎么回事？竟然因为特别出演一路来到青龙舞台，欢迎你，黄锡浩！既然事已至此，我就会全力以赴到最后，Thank you！」随后便冲上台加入「味觉男孩」一起全力热舞。



看到老同学突然大开营业模式，坐在台下的金高银被镜头捕捉到一脸「嫌弃又无奈」的复杂表情，彷佛在用全身细胞表达抗拒，顿时让全场观众与网友笑翻！



金高银抱走大赏！李相二「真情流露」抢镜被封真心 5000%

而金高银获得大奖时李相二的反应，也成为整晚的最亮点之一。金高银今年凭藉《你和其余的一切》、《认罪之罪》、《柔美的细胞小将 3》等作品展现活跃表现，当颁奖人申敏儿宣布金高银为大赏得主时，转播画面精准捕捉到后方的李相二。只见他猛然站起身、瞪大双眼大喊：「呀！金高银！」惊讶到嘴巴根本合不上，随后上前紧紧握手，脸上写满比自己得奖还高兴的喜悦。



这一幕瞬间在各大论坛炸开，网友纷纷爆笑留言：「第一眼完全被李相二吸走」、「虽然超搞笑，但因为真心高达 5000%，竟然有点小感动」、「比起金高银，李相二的反应反而更抢眼哈哈哈！」



呼吸都在搞笑！一通电话情义相挺、16年神仙友谊

其实李相二与金高银、金圣喆、安恩真等人皆为韩国艺术综合大学2010 届的同班同学，且同为91年生同龄人，感情深厚。金高银曾於2024年在网路节目《藉口GO》中透露：「相二不会刻意搞笑，但他这个人本身的性格就很搞笑。别人讲搞笑段子会有不得不笑的压力，但他本身就很搞笑，所以没有那种负担，有时候他光是呼吸都很搞笑！」



而李相二不仅客串出演了金高银主演的《柔美的细胞小将》，更曾只凭金高银的一通电话，就二话不说特别出演了电影《在熙的男，朋友》并担任金高银老公一角，足见两人无可取代的情谊。



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