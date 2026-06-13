南柱赫退伍后回归！Netflix《鬼谜东宫》携手卢允瑞通灵勇闯鬼界、曹承佑卷入王室诅咒

由南柱赫、卢允瑞、曹承佑主演的Netflix全新韩国影集《鬼谜东宫》即将在7月登场！并公开了神秘的官方宣传海报，如果想破解缠绕王室的诅咒，唯一的方法竟是踏入鬼神栖息的异界，你是否愿意跨越那道界线？

Netflix 正式宣布全新韩国影集《鬼谜东宫》将於7月17日全球独家上线，同步公开上线日期海报。作品融合古装、悬疑与超自然奇幻元素，以王宫与幽暗鬼界交错的世界观为背景，展开一场围绕王室诅咒的神秘冒险，也被视为今夏备受期待的韩剧新作之一。



《鬼谜东宫》由曾执导《恶魔法官》、《赤月青日》的崔正奎导演掌镜，并由打造《不可杀：永生之灵》、《客：The Guest》等作品世界观的权昭罗、徐载源编剧联手合作。实力派制作团队集结，将以独特叙事与沉浸式氛围，打造横跨现世与鬼界的奇幻故事。

演员阵容同样吸睛。南柱赫将饰演「九天」，是一名能自由穿梭现世与鬼界、专门斩除闯入人间恶鬼的神秘人物；卢允瑞则饰演宫女「生姜」，拥有感知鬼神存在、与灵界连结的能力。两人因东宫发生的异象而相遇，共同踏上揭开真相的旅程。



此外，曹承佑饰演的皇上「李莲」也将成为剧情核心人物。他召唤九天与生姜进入东宫调查异象，随著调查逐步深入，隐藏於王宫深处的秘密与王室诅咒也将逐渐浮出台面。

此次公开的上线日期海报，也率先揭示九天即将踏入的神秘鬼界。当九天与生姜穿梭於宫廷长廊与异界边境之间，过去与现在开始危险交错，而两人各自隐藏的秘密，也让这场合作关系充满未知与张力。

充满寒意、悬念与反转的《鬼谜东宫》，将於7月17日於 Netflix 全球独家上线。

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