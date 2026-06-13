老师看完《铁拳教育》给低分：太恐怖！ 剧迷气炸反轰：你们根本没看懂

Netflix韩剧《铁拳教育》上线后掀起全球追剧热潮，但随著作品爆红，一群站在第一线的现职老师们的评价却意外引发论战。 最近在网路上，有不少老师分享自己的观后感，虽然肯定作品点出校园现场的种种问题，但对於剧中用「强硬手段」解决冲突的方式，纷纷表达强烈担忧，这番言论也让大批剧迷忍不住跳出来反驳。

一位老师直言：「很多人误以为老师们都巴不得狠狠教训学生，但其实老师们要的不是体罚复活，而是一个可以正当进行生活指导的环境。」另一位老师也无奈表示，家人曾跟他说「你们老师看这种戏应该会觉得很痛快吧？」结果他一点都不痛快，反而觉得很恐怖，「学校如果变成靠拳头来运作的地方，那就不叫教育，根本是圈养了。」甚至有老师坦言自己直接给作品打了低分，还把评分截图分享出来。这番「老师视角」的评论传开后，网友们立刻炸锅，纷纷跳出来反击。 很多人认为，如果把这部戏的核心只解读成「体罚」或「暴力」，根本就是没看懂导演想传达什么。



一位剧迷火大表示：「大家觉得痛快，根本不是因为打人场面好吗！大家想看的是加害者负起责任、受害者重新站起来的故事，这才是吸引人的地方。」另一位网友也强调：「会这么有共鸣，不是因为老师揍学生很爽，而是因为现实中受害者根本得不到保护，加害者也不用负责，这部戏满足了大家对正义的渴望。」还有观众狠批：「如果有好好看戏，就不会只抓著体罚两个字作文章」、「完全搞错观众为什么疯这部戏」、「大家爱的是错误行为背后的责任追究，不是暴力本身」。



不少观众也分析《铁拳教育》之所以能引爆话题，正是因为现实中的校园暴力、教师权益受侵害等问题，常常不了了之。 受害者独自承受痛苦，加害者却可以拍拍屁股走人，这种对现实的不满，刚好跟剧中「痛快制裁」的剧情一拍即合。



尽管各方对作品的解读不同，但《铁拳教育》的热度完全不受影响。 截至最新统计，这部戏已经在韩国本土、日本、新加坡等27个国家/地区的电视节目类别中拿下冠军，全球旋风持续狂刮。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻