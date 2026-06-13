韩佳人语出惊人：「若能重来，我不会嫁延政勋！」全场吓坏，下秒哀怨曝真实原因笑翻

女星韩佳人最近上YouTube节目《老顽固熙》，难得抛开过去清纯优雅的形象，大方展现私底下「阿珠妈」的真实一面，还大聊老公延政勋，甚至脱口「如果可以重来，我不会跟他结婚」，惊人之语让全场超震惊。

日前播出的《老顽固熙》中，韩佳人当嘉宾，聊到她最近不仅豁出去上节目《SNL》搞笑，还自己开了YouTube频道，完全不怕形象崩坏。 她坦言：「我从小就出道，一直被困在大家对我的印象里，现在想让大家看看我私下像大婶的真实模样。」还说演那种不计形象的搞笑戏时，反而有一种爽快感，感觉整个人放松不少。



讲到结婚20年的老公延政勋，韩佳人的发言更直接。 她突然语出惊人说：「如果人生可以重来，我不会跟延政勋结婚。」现场一阵骚动后，她接著哀怨解释：「因为太早结婚了，没能多认识其他男生，觉得很可惜啦，下辈子想试试看跟不同的人交往。」诚实到不行的发言让全场笑翻。



影片最后主持人金大熙还cue她重现以前在尾牙上唱G-Dragon《Crooked》的经典场面，韩佳人二话不说直接开唱，唱完还豪迈地说：「我个性其实满man的啦！」彻底打破外界对她优雅气质女的印象，展现超反转的亲和魅力。

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