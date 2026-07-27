SEVENTEEN 又有 2 人要入伍！DK、Vernon 兵役日程曝光，预录内容备齐宠粉不间断

男团 SEVENTEEN 兵役期持续进行中，经纪公司 PLEDIS 娱乐於 27 日透过官方管道正式公布成员 DK与 Vernon的入伍行程！

根据官方公告，Vernon 将率先於 8 月 20 日展开替代役服役，DK 则紧接著在 9 月 8 日以陆军现役身分入伍。公司特别强调，两人在入伍前都会如常完成既定的官方行程。此外，为了维护现场秩序与营区安全，官方也温馨叮嘱克拉（CARAT，粉丝名）切勿造访训练所入所式及替代役勤务地点，若有满满的祝福与不舍，欢迎透过 Weverse 平台留言传达。



虽然两位成员开始服役后将暂时缺席团体活动，但 PLEDIS 娱乐透露，早已为粉丝预先准备好丰富多元的预录内容，让克拉们在军白期（军队空白期）也能随时看到他们的身影。

特别的是，在陆续服兵役之前，SEVENTEEN 13 位成员日前已震撼宣布与 PLEDIS 娱乐完成第二次「全员续约」，展现团魂爆棚的超强凝聚力，也让粉丝对团体未来完整体的回归充满信心。



至此，继先前以现役入伍的 Hoshi、Woozi，正在以社会服务要员（替代役）服役的圆佑，以及於今年 6 月退伍的净汉之后，DK 与 Vernon 将成为团内第 5 与第 6 位履行兵役义务的成员。目前 Hoshi 与 Woozi 预计於 2027 年 3 月退伍，圆佑则预计於 2027 年 1 月退伍，成员们陆续接力接轨兵役，全力缩短军白期！

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