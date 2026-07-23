明明可以靠美貌却来演鬼！《鬼谜东宫》洪秀珠反差演技让观众狂起鸡皮，竟是EXO MV女主角出身

Netflix原创古装剧《鬼谜东宫》热播之际，剧中一位特别出演的女演员洪秀珠，凭藉令人惊艳的颜值与精湛细腻的演技，成为网友热议焦点！

日前洪秀珠在个人Instagram上传多张拍摄幕后花絮照。公开的照片中，她变身成为剧中的「承恩尚宫」，端庄优雅的宫女扮相气质出众；但另一张照片里，她却顶著惨白鬼妆、眼神空洞直视镜头，阴森氛围让粉丝忍不住直呼「毛骨悚然」！



她在剧中饰演的承恩尚宫，因惹怒大妃（张荣男 饰）而含冤而死，死后化为诅咒王室的「池边鬼」，正是剧初接连杀害世子们的恐怖存在。虽然戏份集中在前段，但凄美身世与惊悚形象形成强烈反差，让观众印象深刻。



洪秀珠的破格变身引发网友热烈回响，留言区好评不断：「怎么能有鬼这么漂亮！」、「演技很好，完全没认出是洪秀珠」、「被吓到但还是忍不住一直看」。



1994年出生的她，2019年因出演EXO灿烈的MV《春夏秋冬》而崭露头角，2020年以《爱在大都会》正式踏入演员之路，之后陆续参演《Sweet Home 2》、《篡位》等作品，更在「2025 MBC演技大赏」中以《月亮在江边流淌》夺下新人奖，演技备受肯定。这次她在《鬼谜东宫》中虽然只是特别出演，却凭藉独特气场与美貌成功抓住观众目光，堪称「最吸睛绿叶」！



《鬼谜东宫》全八集已於Netflix独家热播中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻