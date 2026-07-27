孙娜恩不舍告别《金特务：本色回归》！晒与苏志燮、崔代勋、尹敬浩、朱相昱暖心合照，感谢剧组与粉丝陪伴

孙娜恩近日迎来《金特务：本色回归》完美收官，她透过社群分享多张拍摄现场幕后照片，向陪伴作品一路走来的粉丝与剧组成员表达感谢之情。

公开照片中，孙娜恩身穿黑色皮外套亮相，展现清新又俐落的魅力；她也晒出与苏志燮、崔代勋、尹敬浩、朱相昱等合作演员以及剧组伙伴们的合照，纪录最后拍摄时光，满满都是对作品的不舍与回忆。



孙娜恩透过《金特务：本色回归》首次挑战动作类型作品，也让人看见她截然不同的一面。剧中她饰演相生储蓄银行职员兼特殊任务局特务「郑尚雅」，前期以活泼俏皮的MZ世代银行员形象登场，随著真实身份曝光后，瞬间变身一身黑装、气场全开的特务，强烈反差魅力令人印象深刻。

尤其剧中伪装成渡假村员工展开的枪战，更展现孙娜恩不容小觑的动作潜力。从短刀、手枪到麻醉枪等武器戏份，她都展现俐落又专注的表现，而郑尚雅在执行任务的冷静与对金部长之间的复杂情感，也让这个角色更加鲜活立体。



她也透过 IG 向剧组与观众表达感谢，表示能与金部长、汉秀、镇哲前辈、朱会长、任务局团队、洗衣店老板，以及所有演员、导演、编剧和工作人员一起合作，是一份荣幸。她也特别感谢一路给予力量的工作人员与公司伙伴，并表示：「因为有大家在身边给予力量，才能顺利完成这部作品，会好好珍藏这段无法忘记的回忆。」



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