《鬼谜东宫》力压《金特务》3天夺冠！ 南柱赫演技被酸「不够重」本人亲回：刻意为之

Netflix原创韩国古装剧《鬼谜东宫》真的红不让！17日上线后，隔天立刻空降韩国Netflix TOP10系列冠军，就算到了周末人气依旧强强滚，一路霸榜到20日，稳坐冠军宝座三天不让贤。截至20日的最新榜单，《鬼谜东宫》后头紧追的，正是收视率高达23.1%、改写自身纪录的SBS夯剧《金特务：本色回归》，接下来则是《公寓黑风暴》、《毛骨悚然的恋爱》、《母胎单身恋爱大作战2》、《铁拳教育》等作品。

由男神苏志燮领军的《金特务》，播出第8集就缔造全国23.1%的收视佳绩，连续三周刷新自身最高收视，声势正旺。没想到《鬼谜东宫》一来，直接把它挤到第二名，展现超强吸睛功力。海外反应同样火热，根据FlixPatrol截至19日的统计，《鬼谜东宫》在全球Netflix TV部门冲上第四名，席卷81个国家与地区的TOP10榜单，更在韩国、孟加拉、斯里兰卡、泰国夺下冠军，香港、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、越南等亚洲主要市场，以及卡达等中东地区也都名列前茅。



超狂制作团队＋萌宠「黑炭」助攻

《鬼谜东宫》能这么夯，幕后团队绝对是功臣之一！请来写过《客：The Guest》、《不可杀》的名编剧权昭罗、徐载源联手操刀剧本，加上《恶魔法官》的崔正奎导演执导，卡司金光闪闪。尤其剧中那只外表超萌的「颗墨煞灵」，播出后粉丝二创图跟迷因梗图满天飞，人气破表。崔正奎导演受访时透露：「颗墨煞灵是最难实现的角色，我们特别以黑暗与阴影为基调，加上石头或泥土般的质感，希望呈现出韩国特有的传统乡土味。」



南柱赫亲上火线回应演技争议：虚心接受

不过人红是非多，男主角南柱赫的语调演技引来正反两极评价，有人觉得他和搭档的曹承佑、张荣男等硬底子演员的正统古装腔调相比，口气显得过於轻快。对此，南柱赫21日下午在首尔钟路区某咖啡厅受访时亲自回应。他解释：「如果九天（角色名）也像其他角色一样用很厚重的腔调，反而会跟《鬼谜东宫》这部作品不搭。我一开始就想像，一个和宫廷格格不入的人物闯进皇宫生活会是什么模样？所以刻意用比较贴近现实的语气来诠释台词。」



他更坦然表示：「我知道外界对我的表演评价两极，不管以前还是现在，我的心情都一样。正面的评价我满怀感谢，觉得可惜的评价我也一样虚心接受。」这番话展现出沉稳态度。先前曹承佑在8日的制作发表会上曾霸气直言「这部戏没有不接的理由」，如今看来这份信心果然反映在亮眼收视上。



「结合韩国传说的世界观」好评不断

尽管观众反应两极，话题热度却是无庸置疑。曹承佑与张荣男的演技对决，加上揉合邪教、奇幻元素的独特世界观，被视为大胆创新，但也有部分观众认为某些设定与海外人气作品太过相似，略显老哏。不过网路讨论区依然赞声连连：「没想到古装剧跟灵异题材这么搭！」、「用韩国传说打造的世界观很新鲜」、「画面美感和CG完成度超乎预期」、「演员群戏毫无破绽」、「已经在敲碗第二季了！」好评持续延烧。



《鬼谜东宫》剧情描述拥有穿梭鬼神世界能力的九天（南柱赫 饰），和听得见鬼魂声音的监察宫女生姜（卢允瑞 饰），受王（曹承佑 饰）徵召，联手追查东宫里缠绕不散的诅咒真相，是一部宫廷灵异奇幻作品。故事从王世子接连离奇死亡开始，随著莲花池鬼魂诅咒重现江湖的谣言甚嚣尘上，眼见最后一个儿子也倒下，王终於无法再坐视不管。张荣男饰演大妃，郭东延饰演世子，还有太仁镐、黄英熙、洪瑞俊、李洪耐等实力派演员分饰宫中内外要角。而曹承佑2013年以MBC月火剧《马医》写下最高收视23.7%的辉煌纪录，时隔三年重返小萤幕，宝刀未老。



作为《尸战朝鲜》系列后时隔约六年推出的Netflix原创韩式古装剧，《鬼谜东宫》能否从韩国冠军一路红到全球，备受各界瞩目。南柱赫、卢允瑞、曹承佑携手演出的宫廷灵异悬疑剧《鬼谜东宫》，全八集已於Netflix独家热播中。

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