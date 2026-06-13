南柱赫退伍後回歸！Netflix《鬼謎東宮》攜手盧允瑞通靈勇闖鬼界、曹承佑捲入王室詛咒

由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演的Netflix全新韓國影集《鬼謎東宮》即將在7月登場！並公開了神祕的官方宣傳海報，如果想破解纏繞王室的詛咒，唯一的方法竟是踏入鬼神棲息的異界，你是否願意跨越那道界線？

Netflix 正式宣布全新韓國影集《鬼謎東宮》將於7月17日全球獨家上線，同步公開上線日期海報。作品融合古裝、懸疑與超自然奇幻元素，以王宮與幽暗鬼界交錯的世界觀為背景，展開一場圍繞王室詛咒的神秘冒險，也被視為今夏備受期待的韓劇新作之一。



《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演掌鏡，並由打造《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》等作品世界觀的權昭羅、徐載源編劇聯手合作。實力派製作團隊集結，將以獨特敘事與沉浸式氛圍，打造橫跨現世與鬼界的奇幻故事。

演員陣容同樣吸睛。南柱赫將飾演「九天」，是一名能自由穿梭現世與鬼界、專門斬除闖入人間惡鬼的神秘人物；盧允瑞則飾演宮女「生薑」，擁有感知鬼神存在、與靈界連結的能力。兩人因東宮發生的異象而相遇，共同踏上揭開真相的旅程。



此外，曹承佑飾演的皇上「李蓮」也將成為劇情核心人物。他召喚九天與生薑進入東宮調查異象，隨著調查逐步深入，隱藏於王宮深處的秘密與王室詛咒也將逐漸浮出檯面。

此次公開的上線日期海報，也率先揭示九天即將踏入的神秘鬼界。當九天與生薑穿梭於宮廷長廊與異界邊境之間，過去與現在開始危險交錯，而兩人各自隱藏的秘密，也讓這場合作關係充滿未知與張力。

充滿寒意、懸念與反轉的《鬼謎東宮》，將於7月17日於 Netflix 全球獨家上線。

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