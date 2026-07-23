《鬼谜东宫》南柱赫退伍事业大爆发！接连接下《Heartbeat》、《CODE》两部新剧，浪漫喜剧与犯罪悬疑一手包办

退伍后以 Netflix 霸榜新剧《鬼谜东宫》强势重回大众视线的南柱赫，今（23）日接连传出接拍两部新剧的好消息！一部是由《背著善宰跑》爆款编剧打造的奇幻浪漫新作，另一部则是翻拍自台湾经典科幻剧《CODE 浮士德游戏》的犯罪惊悚剧，超强阵容与百变题材瞬间掀起粉丝热议！

携手《善宰》编剧！睽违 4 年回归经典「南式浪漫」

南柱赫所属经纪公司於 23 日证实，他将以男主角身分接演全新电视剧《Heartbeat》。该剧讲述一名与死去的初恋长得一模一样的男子突如其来地出现，看得见过去的女主角，与必须隐瞒过去的男主角相遇后，展开一段哀伤又甜蜜的浪漫爱情故事。南柱赫将在剧中饰演背负著秘密、极力隐瞒过去的男子「车信朝（音译）」。

《Heartbeat》由制作公司 Bon Factory 打造，并找来曾执笔《女神降临》、《背著善宰跑》等浪漫神剧的金牌编剧李施恩亲自操刀。剧情虽然带有荒谬的幻想色彩，却深刻记录了每个人都曾幻想过的「永恒初恋」。这也是南柱赫继《二十五，二十一》后，时隔多年再度回归浪漫爱情剧种，令人万分期待！



改编台剧《CODE》！挑战「不择手段」世俗律师黑化变身

除了爱情剧，南柱赫也确定加盟 Disney+ 原创悬疑犯罪惊悚影集《CODE》。该剧改编自 2016 年话题台剧《CODE 浮士德游戏》，由《弱美男英雄 Class 1・2》柳秀敏导演执导，剧情围绕著「为了实现愿望就必须付出代价」这一设定，讲述穿梭於违法与走捷径之间的世俗律师，在被邀请进入能实现愿望的神秘应用程式「CODE」后，深陷欲望漩涡的故事，预计将於明年重磅上线。

南柱赫将在剧中挑战演技大变身，饰演梦想成为顶级律师事务所合伙人的世俗律师「尹泰周（音译）」，是一个为了成功不择手段、内心充斥著强烈野心的人物，在偶然收到「CODE」应用程式的邀请后，掉入了欲望的漩涡。此外，合作阵容也相当强大：演员李伊潭饰演追查真相的首尔中央地检检察官「朴智潭」；老戏骨金义圣饰演与南柱赫意外展开合作的脱北者骇客「赵哲浩」；朴勋则饰演南柱赫的强力班刑警助力者「林昌载」，多方势力交织将激荡出强烈火花。



从《奶酪陷阱》、《耀眼》、《Start-Up：我的新创时代》到《二十五，二十一》，南柱赫不断刷新人生角色。先前他在 Disney+ 《非法正义》中饰演暗黑英雄大受好评，如今时隔 4 年再度与 Disney+ 携手合作，加上近期在《鬼谜东宫》中同时展现了深沉的情感线与强烈的动作戏，足见其演技幅度的急剧成长，未来的演员步调备受全球影迷瞩目。



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