【图】爆笑动作片回归！《特务搞飞机 2》强势出航，严正化圆梦续前缘、秀英首次挑战黑化反派

爆笑韩片《特务搞飞机2》回来了！电影於 27 日下午在首尔龙山区 CGV举行媒体试映会，导演李彻河率领主演群严正化、朴星雄、李相仑、裴正南、朴真珠、厉云、崔秀英等人华丽出席，现场星光熠熠、热闹非凡。

作为 2020 年大获好评的喜剧续作，《特务搞飞机 2》将战场从万尺高空搬到蔚蓝大海！故事讲述前顶级特务「美英」一家人开心地踏上超豪华邮轮之旅，却意外卷入惊天动地的邮轮绑架案。当年首集虽撞上疫情高峰，依然凭藉紧凑爆笑的剧情闯出票房佳绩；时隔 6 年，原班人马再次携手新面孔重磅回归，规模与笑点同步升级！



再次饰演灵魂人物「李美英」的严正化坦言，当年第 1 集受到许多喜爱，却因疫情影响戏院营运而相当遗憾：「当时就一直梦想著一定要拍成系列作，能时隔 6 年再次以美英的身分回归，真的非常开心！」



而本次加入的新面孔——少时成员崔秀英，饰演劫持邮轮的犯罪组织首领「安雅」，出道以来首次挑战反派角色。秀英笑说：「一直很想演恶角！这次角色带点孩子气，提出了许多想法都被导演采纳。演反派在现场能更放开来耍宝，是最大的优点（笑）。」



严正化也透露自己早就极力邀约秀英加盟，对两人片中的动作戏默契给出超高评价。秀英则感性表示，严正化在现实中就是自己的榜样，巧合的是，剧中角色安雅刚好也将美英的特务代号「木莲花」视为偶像，梦幻联动的设定相当趣味。

除了精彩的女女动作戏，主演群的喜剧细胞也全开！朴星雄饰演热情堪比国情院特务、现实却是失业宅男的「吴石焕」：



李相仑饰演美英的前特务战友「李哲胜」：



裴正南化身超豪华邮轮婚礼的新郎「贤民」



朴真珠饰演拼命护船的代表「善雅」：



厉云则饰演意外与美英绑在一起的魔术师「智勋」。



《特务搞飞机 2》将於 8 月 12 日在韩国正式上映，为暑假档期带来最舒压的爆爆笑动作大片！

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