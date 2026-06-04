管理费也能搞成犯罪喜剧？池晟新剧《公寓》7月开播，河润景、朴丙垠、文素利全员到齐

jtbc全新周末剧《公寓》日前公开剧本围读现场，池晟、河润景、朴丙垠、文素利等实力派演员全员到齐，完美默契让现场气氛热络。 这部生活感十足的写实人性剧，预计7月首播。

池晟饰前黑道老大，这次不抢地盘、抢管委会长



池晟在剧中饰演「绿洲派」前老大朴海强，为了追查隐藏在公寓里的巨大黑钱流向，决定投身住户代表会议会长选举。 从江湖大哥变成社区候选人，池晟一边展现霸气，一边又流露接地气的人情味，读本现场一开口就压倒全场。

河润景、朴丙垠、文素利全员实力派，角色个性超鲜明



河润景饰演的姜河莉，梦想进入大型律师事务所，现实却是在免费法律谘询窗口工作的菜鸟。 她与朴海强从互看不顺眼到逐渐纠缠不清的关系，将是剧中的感情线亮点。朴丙垠则饰演建设公司社长、同时也是顶层住户的李忠元，表面完美、散发温柔气场，但围绕著「长期修缮准备金」与朴海强展开尖锐对立。文素利化身社区有名的「八卦王」张淑珍，对住户大小事总是热心到脱鞋冲第一，预料将展现既爽朗又有原则的魅力。

题材超接地气！把「修缮准备金」变成犯罪喜剧



《公寓》以住户每月缴纳的长期修缮准备金为核心素材，打造出前所未见的犯罪喜剧。 编剧金允英、导演赵容沅联手，将看似平凡的管理费争议，升级成一场围绕黑钱的斗智大战。

剧组表示：「第一次读本就感受到演员们的超强火花，他们将以扎实演技与现实感十足的角色，带来让观众共鸣又紧张的故事。」

《公寓》将接档 Jtbc周末剧，7月正式登场。 想看池晟如何从黑道大哥变成支援总统候选人、用江湖手段乔社区事的朋友，这部绝对值得笔记。

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