管理費也能搞成犯罪喜劇？池晟新劇《公寓》7月開播，河潤景、朴丙垠、文素利全員到齊

jtbc全新週末劇《公寓》日前公開劇本圍讀現場，池晟、河潤景、朴丙垠、文素利等實力派演員全員到齊，完美默契讓現場氣氛熱絡。 這部生活感十足的寫實人性劇，預計7月首播。

池晟飾前黑道老大，這次不搶地盤、搶管委會長



池晟在劇中飾演「綠洲派」前老大朴海強，為了追查隱藏在公寓裡的巨大黑錢流向，決定投身住戶代表會議會長選舉。 從江湖大哥變成社區候選人，池晟一邊展現霸氣，一邊又流露接地氣的人情味，讀本現場一開口就壓倒全場。

河潤景、朴丙垠、文素利全員實力派，角色個性超鮮明



河潤景飾演的姜河莉，夢想進入大型律師事務所，現實卻是在免費法律諮詢窗口工作的菜鳥。 她與朴海強從互看不順眼到逐漸糾纏不清的關係，將是劇中的感情線亮點。朴丙垠則飾演建設公司社長、同時也是頂層住戶的李忠元，表面完美、散發溫柔氣場，但圍繞著「長期修繕準備金」與朴海強展開尖銳對立。文素利化身社區有名的「八卦王」張淑珍，對住戶大小事總是熱心到脫鞋衝第一，預料將展現既爽朗又有原則的魅力。

題材超接地氣！把「修繕準備金」變成犯罪喜劇



《公寓》以住戶每月繳納的長期修繕準備金為核心素材，打造出前所未見的犯罪喜劇。 編劇金允英、導演趙容沅聯手，將看似平凡的管理費爭議，升級成一場圍繞黑錢的鬥智大戰。

劇組表示：「第一次讀本就感受到演員們的超強火花，他們將以紮實演技與現實感十足的角色，帶來讓觀眾共鳴又緊張的故事。」

《公寓》將接檔 Jtbc週末劇，7月正式登場。 想看池晟如何從黑道大哥變成支援總統候選人、用江湖手段喬社區事的朋友，這部絕對值得筆記。

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