《新进社员姜会长》李浚荣自爆「舞台上都在找逃生门」！内向人格强装活泼老么：爱豆时期超痛苦

男星李浚荣最近带著新剧《新进社员姜会长》回归小萤幕，剧中他与大前辈孙贤周上演灵魂交换，演技获得好评。 不过他日前上节目宣传时，却自爆当年以男团U-KISS成员出道时，因为个性太内向，加上当时流行的是「可爱、健康、活泼的老么」形象，跟他真实性格完全相反，让他忍不住直呼：「真的超痛苦！」

李浚荣在日前播出的jtbc节目《拜托了冰箱since 2014》中，透露自己其实是典型的INFP性格，演艺圈知名的内向人。 被问到当时怎么熬过来时，他说：「舞台反而还好，因为可以投入在歌曲里。」但话锋一转，他自爆：「我在舞台上很常看逃生出口，那个最明显。」

此话一出让主持人安贞焕、金成柱笑翻，亏他：「看到出口心里比较安定吗？ 想说不对劲就可以直接跑掉？」还问他来录影是不是也先找逃生门，李浚荣幽默接梗：「我一来就找过了，结果这里没有！」笑翻全场。



李浚荣还分享了一段超诚实的黑历史。 他说以前开直播时，发现瞬间涌入超多观众，他一紧张怕说错话，居然「直接关掉直播」，让粉丝以为发生什么大事。 他不好意思地说：「现在比较习惯了，已经学会不看观看人数了。」

李浚荣在2017年转战戏剧，演出《付岩洞复仇者们》打开知名度，后续更以《D.P：逃兵追缉令》、《篡位》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小时健身俱乐部》等剧站稳演员地位。 上月10日他更未来表态将专心演戏，等於告别歌手身分，全力朝演员之路迈进。



而他主演的JTBC新剧《新进社员姜会长》已於5月30日首播，剧中他饰演遭逢车祸的足球选手黄浚炫，意外与孙贤周饰演的财阀会长灵魂交换，演技转换获得好评。 海外的观众们可通过Viu及时追更。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻