为了一支鲨鱼夹！宋智孝与造型师「差点闹翻」！ 网一面倒挺团队：当艺人该有的觉悟呢？

韩国女星宋智孝又因为「鲨鱼夹」，掀起粉丝与工作人员的集体崩溃啦！

向来以自然美颜和率真个性圈粉无数的她，近期却因为在个人YouTube频道上的「超随性」打扮，让身边的造型师团队忍不住公开喊话，甚至让粉丝急得跳脚，直呼：「欧腻，你不是一个人在战斗啊！」

在最新公开的幕后影片中，宋智孝的御用发型师看著她随手用鲨鱼夹盘起的头发，差点没昏倒，当场崩溃求饶：「我拜托你，把那该死的鲨鱼夹烧掉好不好！工作时别用，在家用就好，出门录影也拜托打扮一下嘛！」一旁的化妆师也跟著附和，想趁夏天帮她加强身体妆容，没想到话才刚出口，宋智孝直接撂下狠话：「敢在我脖子上擦素颜霜，我们就绝交！」超直白的反应让团队又好气又好笑。



虽然欧腻最后妥协，承诺「尽量少用鲨鱼夹」，但却补了一记回马枪：「但拜托不要叫我『永远』别用。」果不其然，下一集影片中，这位小姐依然顶著鲨鱼夹、穿著居家服登场，这下可彻底点燃了粉丝累积已久的怒火！



粉丝们纷纷涌入留言区开炮，直言这已经不是「随兴」，而是「没诚意」：「这不是一个人的事，是整个团队的事！宋智孝就是一个商品、是团队的履历，工作人员心里一定很无奈」、「普通人上班都知道要穿整齐，艺人这样真的不行」、「欧腻的固执我们知道，但可以看一下大家建议吗？」、「拜托，不是要你像偶像一样全妆，但至少『基本』整理一下吧！」、「就是因为这么不听话，才连累化妆团队被网友攻击」、「既然选在艺人这个职业，至少在面对大众的时候要整齐一点吧」等。

其实这也不是宋智孝第一次因为「搞怪」发型引爆话题。早在2021年，她突然以「狗啃式短发」现身，当时就被批评是造型团队的失误，害得工作人员背锅挨骂。结果事后她才坦言，那是自己喝醉酒一时冲动拿剪刀乱剪的，还因此向无辜被骂的造型师道歉。这回「鲨鱼夹之乱」再度上演，粉丝只求欧腻能听劝，别再考验团队和粉丝的心脏了！



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