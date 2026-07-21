《金特务》朱相昱惨遭苏志燮「铁拳教育」，被揍到「哭」！本尊IG忏悔：我会乖乖做人

韩剧里的恶角下场总是大快人心，但这回连演员本人都跳出来「忏悔」了！实力派演员朱相昱近日在IG晒出幕后花絮照，只见他满脸是血、伤痕累累，完全没有剧中霸气会长的模样，他更搞笑配文：「好痛...我会乖乖做人...」逗乐一票粉丝。



这组惊悚的「受伤照」其实是他在SBS金土剧《金特务：本色回归》中的特化妆容。在17日播出的第7集中，朱相昱饰演的大企业会长朱江灿，作为全剧终极大魔王，坏事做尽，不仅试图绑架金特务的女儿，还狂妄呛声：「一个月给你1亿，来我手下做事！」、「无能的父母就是罪！」种种泯灭人性的台词，让剧迷气得牙痒痒。

正所谓恶有恶报，朱江灿最终迎来惨烈报应！当他被彻底激怒的金部长（苏志燮 饰）压制在地，面临生死关头时，原本高高在上的气焰瞬间消失，直接双膝下跪、卑微求饶，与先前的傲慢形成极大反差。朱相昱将这种从天堂掉入地狱的恐惧与屈辱演得淋漓尽致，让观众看得直呼过瘾。



不过坏人可不是这么容易就领便当！虽然这一集朱江灿被狠狠教训，但接下来的剧情与预告中，他似乎又将对金部长展开疯狂报复，另一波风暴才正要开始，让粉丝迫不及待想知道后续发展。

（图源：SBS《金特务》）

朱相昱这回从「霸气会长」一秒切换成「可怜受刑人」，不仅演技获得好评，私下幽默自嘲的反差萌也成功圈粉！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻