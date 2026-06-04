《财阀家的小儿子》宇宙回归！《新进社员姜会长》好评炸裂，首播就让观众多巴胺爆表

继《财阀家的小儿子》之后，同世界观的全新韩剧《新进社员姜会长》一开播就获得爆棚好评！这部改编自同名网路小说的作品，讲述被称为「事业之神」的崔成集团会长「姜龙虎」，因为一场突如其来的意外，展开了人生第二回合的奇幻故事。

李浚荣在剧中挑战一人分饰两角，饰演被姜龙虎会长灵魂附身的实习社员「黄浚炫」。 他解释：「黄浚炫是个充满热情、脚踏实地、路见不平一定拔刀相助的朋友。」而姜龙虎则是「虽然有点固执，但一切都是为了儿子和公司，照著自己节奏生活的人。」两个角色个性天差地别。

为了完美诠释大前辈孙贤周饰演的姜龙虎会长灵魂，李浚荣可是下了苦功。 他说自己看了超多孙贤周演过的戏跟广告，还透露：「我不停地跟前辈还有同事们开玩笑，就连工作人员在场时，我也会趁孙贤周前辈不在的时候，偷偷学他讲台词。」现场他还神还原孙贤周特有的语气跟腔调，讲出「吃饭了没？ 人要多吃一点啊」，让全场惊叹连连。



这部戏也是李浚荣入伍前的最后一部作品，格外引起话题。 被问到为什么不选浪漫爱情剧，反而挑了一个奇幻类型，他热血地说：「身边很多人问过同样的问题，但我觉得自己的强项就是不断挑战的精神。 抱著豁出去的心情接下了这部作品！」

也因为李浚荣太投入角色，害得饰演姜龙虎会长小女儿的李宙明，在片场外也有苦难言。 李宙明爆料：「第一次拍摄完、对完剧本比较熟之后，李浚荣演员某天早上突然问我吃了什么，我说吃了希腊优格，他居然用爸爸的口气回我：『我这辈子从来没吃过希腊优格耶！』」笑翻全场。 她自信地说：「这种超真实的化学反应，应该全都完整呈现在作品里了。」李浚荣也笑说：「李宙明演员还说，我比她亲爸还会碎碎念，但也因为这样我们变得更熟了。」



至於为了争夺崔成集团接班人大位、吵得你死我活的双胞胎姊弟，则是由田慧振和晋久担纲，让剧情紧张感直线飙升。 饰演姊姊的田慧振介绍自己的角色：「她比弟弟早出生那么几秒，但就是无法忍受对方被称为长子，为了成为崔成的继承人可以不择手段。」弟弟晋久则说自己角色是「死抓著长子头衔不放、结果做什么事业都失败，是爸爸心中的痛」，让人超期待两人对决。



其实两人从读本会议就展现完美默契。 田慧振称赞晋久很贴心：「第一次读本见面时，他跟我说『姊你做什么我都配合你』。」没想到晋久当场自爆：「我那句『你做什么我都配合』，其实是想偷吃步啦！因为前辈你太会演了，我只要跟著你走就好！」搞笑发言让全场笑翻。

最后李浚荣也不忘推荐作品：「虽然奇幻是主轴，但里面家族之间的爱与误会也很有趣，拜托大家多多期待，这真的是一部像彩虹一样多彩多姿的作品。」他更感性表示：「入伍前能遇到这么好的前辈、同僚跟工作人员，我觉得自己是被满满的爱送走的，希望这部戏一定要大红！」



此外，海外观众则可透过Viu平台同步追剧。

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