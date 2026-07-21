李浚荣今日入伍「亲手剃平头」！SJ金希澈「后背抱」送别惊呆网：原来两人这么熟？！

偶像团体 U-KISS 出身、近年凭藉扎实演技大放异彩的南韩实力派男星李浚荣，於今（21）日正式以陆军现役身分入伍。在前往训练所之前，他特地在个人 IG 晒出多张「亲手剃平头」的纪念照，更惊喜曝光与 Super Junior金希澈的亲密合照，意外引发全网热议！

李浚荣在 IG 上传照片并附上敬礼贴图，画面中的他穿著理发围袍，亲手拿起理发器放在头上，对著镜头露出灿烂笑容，也与工作人员拍下入伍前的最后纪念。



最吸睛的是，男团Super Junior金希澈以及歌手 FeelDog也特地现身送行！金希澈从背后将李浚荣紧紧抱入怀中，李浚荣则沉浸式地闭眼甜笑，超贴心的画面让大批网友惊呼：「原来他们私底下交情这么好？！」



此前，李浚荣早在上个月就曾公开手写信，亲自向粉丝预告入伍消息。他的预计退伍日期为 2028 年 1 月 20 日，今日他透过经纪公司 Billions 送上满满宠粉的道别问候：「我会健康地好去好回！后年冬天见！预祝大家提前圣诞快乐、新年快乐 X2！」



1997 年出生的李浚荣，2014 年以男团 U-KISS 成员身份出道，2017 年凭藉电视剧《付岩洞复仇者们》成功转型演员。此后他接连参演《D.P：逃兵追缉令》、《假面女郎》、《弱美男英雄 Class 2》、《苦尽柑来遇见你》、《解禁男女》及《勇敢的市民》等多部热门影剧，多元又宽广的演技光谱备受业界肯定。



特别是在今年播出的 JTBC 电视剧《新进社员姜会长》中，他完美挑战「1 人分饰 2 角」，精湛诠释球员「黄浚炫」与会长「姜龙虎」灵魂共存的神演技，收获一致好评！入伍前行程满档的他，也早已拍完 tvN 新剧《四手联弹，两首奏鸣曲》，预计於 8 月 29 日迎来首播。即便进入「军白期」，粉丝们依然能在萤幕上看到他的精采演出，陪伴大家度过思念时光！



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