欧巴这次不当好人！池晟新剧《公寓黑风暴》首播收视开红盘，变身最帅讨债总裁、豪砸700万娶「假新娘」当众激吻！

「信看演员」视帝池晟带著全新力作重返小萤幕啦！由他主演的 JTBC 全新周末剧《公寓黑风暴》昨晚迎来震撼首播，开局就冲出全国 4.6% 的亮眼成绩。这次池晟男神打破以往正义形象，直接化身「催收界帝王」兼前黑帮老大「朴海刚」，大秀变色龙等级的反差萌演技，带领观众掉入这场笑中带泪的黑色幽默风暴！

这部主打「生活贴近型」的黑色幽默温馨人性剧，讲述前黑帮老大朴海刚（池晟 饰）视如亲父的恩人朴龙万（郑进永 饰）遭人陷害，他必须在3个月内筹措 100 亿韩元赎人，为此居然决定潜入社区竞选住户代表，目标是侵吞隐藏在公寓里的巨额「长期修缮准备金」！



为了100亿！黑道大佬走投无路「被迫假结婚」？

首集节奏快到飞起，一上来就展现朴海刚从「型男放债人」一夜之间变得一无所有的戏剧性过程。朴海刚从小被不负责任的父亲抵押给高利贷债主朴龙万，在对方的照料下长大，心中早已将其视为生父。如今他带著小弟们经营「讨债公司」，业务涵盖赌博到放债一条龙，招数百出。



怎料，他平时精心巴结的警察高层突然黑吃黑，开口索要 100 亿韩元，甚至将朴龙万羁押当作人质！走投无路的朴海刚为了在短时间内吸金，竟然和小弟们策划了一场「假婚礼」想狂捞礼金，而误入贼船的「假新娘」，正是落榜法律生姜夏莉（河润景 饰）！



500万不够再加码200万！强吻落榜女律师太刺激

姜夏莉为了不让供养她长大的姐姐失望，硬著头皮谎称已经被大型法律事务所录取。为了圆这个谎，她只好疯狂兼职打零工。某天她接下一个「婚礼打工」，本以为只是当个充场面的宾客，到了现场才惊觉自己竟然要扮演黑道大佬的新娘！



夏莉吓得想当场落跑，立刻被朴海刚开价500万韩元拉回来，甚至在婚礼高潮处，被对方临时加价200万当众上演了「新婚夫妻吻戏」。



下集预告：1亿元诚徵「3个月假老婆」！

尽管办了假婚礼，朴海刚依旧没能凑齐目标金额。他在追讨「壁虎」（金元海 饰）的债务时，偶然得知公寓里有一笔巨额的「长期修缮准备金」，壁虎甚至给他画下大饼：九千多户的公寓里完全能够捞走100多亿！看著眼前灯火通明的公寓建筑群，朴海刚眼神一变，脑海中有了新的计划。



下集预告里，朴海刚为了顺利竞选住户代表以接近这笔高达178亿的资金，决定雇用姜夏莉假扮老婆3个月，并开出 1 亿韩元的诱人天价！夏莉听到金额后瞬间脚步停滞，看来是完全动心了（笑）。

剧集首播后，池晟的演技再度获得全网称赞，从冷血追债人的狠劲，到面对龙万和小弟时的温情一面，层次感拉满！《公寓黑风暴》每周六、日晚间於 JTBC 播出，海外观众可在 Netflix 同步追看，赶快一起加入这场多巴胺爆棚的追剧行列吧！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻