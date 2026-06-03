Super Junior金希澈暂别《认识的哥哥》后首度露面！与艺声合照曝光：气色还不错

男团 Super Junior 成员金希澈在暂时退出 JTBC 综艺节目《认识的哥哥》后，时隔约一个月公开了个人近况，展现明朗的模样。

2日，金希澈以「YeSe!!!」的简短文字搭配近况照发文。照片中，他与同团成员艺声一同入镜。

照片里，金希澈嘴里含著薄荷糖，露出俏皮搞怪的表情；站在后方的艺声则以招牌微笑摆出姿势，展现出令人感到温馨的「真朋友化学反应」。久违公开的灿烂模样，也让粉丝们纷纷表示欣喜。



尤其是在近期甚至传出健康异常传闻的情况下，金希澈以充满玩心的模样现身，也让粉丝们松了一口气。特别的是，彷佛意识到外界先前提出的健康疑虑，金希澈此次展现出比以往更加轻松、稳定的氛围，吸引了大家的目光。

近来部分粉丝也因为他暂停活动而持续对其健康状况表达担忧。此前，《认识的哥哥》制作单位於5月30日宣布金希澈将暂时退出节目，并表示：「这并非永久离开，而是在充分休息充电后，预计将再次回归节目。」因此，金希澈其实是自5月9日播出的节目起便暂时缺席，进入休息期。



之后，金希澈也透过主持人张圣圭间接回应了健康异常传闻。他表示：「接到很多熟人的关心电话，大家都很担心我。」并解释说：「因为不想让观众看到我疲惫、恍神的样子，所以才决定暂时休息。」



此外，他也表达了对节目的深厚感情，表示：「这个节目对我来说真的非常珍贵。金信英进来之后，让我能够安心地休息。」接著他补充说：「希望在我们再次见面的那天到来之前，各位观众也一定要保持健康。」不忘向粉丝送上问候。

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