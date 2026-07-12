被骂「内乱狗、退团」忍4个月！SJ 崔始源沉默到尽头，连「自称ELF」的帐号也告！律师：已超越意见表达范畴

Super Junior成员崔始源近日正式向恶意留言者宣战。根据韩媒报导，日前他於SNS发文表示「沉默到此为止」，决定不再对恶意行为坐视不管。这次提告的对象并非单纯的Anti（黑粉），而是其中夹杂著自称是「Super Junior粉丝（ELF）」的帐号运营者。

法律文件显示，遭起诉的X平台用户与YouTube用户主要针对崔始源的特定政治立场进行攻击，甚至要求他“退团”。部分自称是粉丝的帐号不仅要求他「退休去当极右YouTuber」，甚至以「#崔始源_out」的标签进行攻击，直言「因为你一个人，团队被骂，我不想再看到你」。另有4名YouTube用户发布了涉及名誉毁损的内容，不仅使用「内乱狗」、「狗教徒」等侮辱性词汇，甚至散播「他去新天地教会」等明显与事实不符的虚假信息。

这波恶意攻击在2026年2月达到高峰，当时他在SNS发文后，相关诽谤言论急遽增加。为此，崔始源在5月向首尔中央地方法院提起损害赔偿诉讼，并於6月向美国法院申请「证据开示（Discovery）」以确认匿名用户的真实身份。



崔始源的法律代理人强调，这些恶意留言已超出意见表达的范畴，属於无差别的人身攻击，严重损害了他的名誉及团队形象。而美国法院已於2日批准此请求，这将有助於其在韩国境内继续进行诉讼程序。



虽然法律界人士指出，后续仍可能面临平台或对方提出异议导致程序延宕，甚至因帐号为他人信息注册而无法特定实际行为人，但此次跨国诉讼的推进，仍被视为他对网络霸凌采取强硬态度的明确信号。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻