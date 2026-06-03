惩治恶人的方式完全相反！李帝勋亲解《胜诉有希望》「权白」与《模范计程车》「金道奇」差异，曝季播可能性

从「地下正义司机」转战「律师」！好期待李帝勋的全新演技变身！

SBS新剧《胜诉有希望》改编自日剧《胜诉狠女王》，由李帝勋、贺营主演，讲述由前律师、现任事务长权白领军的「乌合之众」律师事务所，以前所未有的方式，将看似毫无胜算的案件一步步逆转成胜局的故事，是一部结合轻松喜剧与法律侦探元素的作品。



李帝勋在剧中饰演前明星律师出身、法律事务所事务长「权白」，带领一群非典型成员组成的律师事务所，以独特手法翻转各种不可能胜诉的案件。



近日，他也出席「SBS电视剧媒体日：NEXT EPISODE」。曾以《模范计程车》（模范的士）金道奇一角成功打造代表作、并一路延伸成季播系列的他，这次被问到新作差异性与季播可能性时也坦言，虽然目前仍在拍摄中，但确实有思考如何突破既有形象。



他表示，因为《模范计程车》让金道奇一角深受观众喜爱，因此在思考新角色时其实花了很多心思，希望能呈现出全新的差异性。他进一步说明，金道奇与《胜诉有希望》的权白在惩治恶的方式上完全相反——前者是在法律之外、於黑暗中行动的英雄，而后者则是在法律体制内外灵活穿梭、风格更华丽且带有幽默感的角色，同时也是一个兼具手腕与机智、面对恶人会果断出手的存在。



他也补充：「这部剧角色之间的化学反应与故事扩展性非常大，甚至觉得有机会成为新的季播作品，如果能和这个团队一起继续走下去，会是很有可能性的。」虽然《胜诉有希望》要等到明年才会播出，但已经让人忍不住开始期待啦！

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