【6月片单】Viu原创剧集隆重登场！《新进社员姜会长》收视高开，李浚荣陷入家族斗争

6月热浪来袭，与其出街同阳光玩游戏，不如安坐家中享受一场又一场的国际级影视盛宴！Viu强势集齐荷里活班底、奇幻复仇韩剧、恋爱修罗场，以及罗PD带领的人气综艺，打造出最强6月追剧攻略！

Viu Original《新进社员姜会长》

奇幻复仇爽剧越战越勇！Viu Original全新奇幻韩剧《新进社员姜会长》首播高开，第2集全国平均收视率高达5.2% ，相信后续剧情会更为吸引！



改编自同名网络小说，《新进社员姜会长》讲述白手兴家的集团会长姜龙虎（孙贤周 饰）在喊出「想享受晚年」后突然宣布退休，不料争夺继承人之位的女儿姜在京（全慧珍 饰）与儿子姜在成（晋久 饰）意图篡位，更意外将父亲推下楼梯！与此同时，前途无量的球星黄浚炫（李浚荣 饰）遭遇车祸，两个毫不相干的生命在一场事故中互换了灵魂——姜会长的灵魂瞬间转移进入了年轻的足球选手体内！灵魂困在黄浚炫体内的姜龙虎前往病房试图找回自己身体，却意外发现越是靠近原本的肉体，两人的生命力就越危险！让他更为震怒的是，他不仅被新闻报导指向为肇事逃逸的真凶，亲生子女为了争权更将所有舆论责任推给昏迷的父亲，甚至试图出钱将他彻底抹除。

面对子女的忘恩负义与背叛，姜龙虎从失望转为愤怒，下定决心展开反击。他安排崔星集团的秘书室长在理事会议上公开自己的信件，宣布废除血缘继承制度，继承人资格将透过客观竞争决定；同时他以黄浚炫的身份找上姜在京与姜在成，强硬要求：「给我一个实习生的职位！」曾站在权力顶点的男人，如今戴著年轻人的面孔与身份从最底层做起，准备利用资深的老练手腕，逐一翻找出崔成集团内部的腐败秘密与子女的非法资金，正式掀起一场终极复仇的继承人之战！不少观众大赞剧集节奏明快：「看了两集完全不拖泥带水」、「家族斗争完全不沉闷」，加上李浚荣演技升呢：「这次真的超惊艳」、「灵魂交换的反差让人爱死了」，都为剧集增加了不少追看性。



Viu Original综艺《Rak Rak - Sense of Love》

Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》由Viu与韩国文化产业振兴院 （KOCCA）及文化体育观光部（MCST）共同打造，节目中十位单身男女空降到泰国秘境岛屿Rak Rak岛（幻想之岛），他们隐藏其真实年龄与职业，只能依靠单纯的视觉、嗅觉、触觉等原始感官来寻找灵魂伴侣。然而这种看似极致纯爱的设定，在近几集最新剧情里却火药味十足，参赛者们在极度暧昧的「抢配对」博弈中上演火辣辣的攻防战！这一场关於归属感与占有欲的心理战，让「幻想之岛」瞬间变成了充满算计与争拗的修罗场！



在最新一集中，嗅觉配对环节开始，然而这次只有一位赢得水中夺帽大战的女参赛者可以挑选配对对象，最终尤珍成为大赢家，她蒙上双眼闻著五位男嘉宾的不同部位，仅靠嗅觉选出河旻，两人前往Rak Rak岛前精心打扮；然而阿秋和河旻似乎互生情愫，河旻出发前更向阿秋传递神秘字条：「很伤心要和你分开，我很快就会回来。」阿秋和河旻争取时间相处，此时一向钟情阿秋的胤伯向女方提出邀约不果瞬间黑面，令阿秋大感为难！胤伯接受访问时透露：「我心想『搞甚么』？确实要公平竞争，但拜托，我就坐在这里，你真的要在我面前这样做吗？」河旻和阿秋独处时也直球表白：「尤珍很好看、性格也很好，跟她在一起很有趣，但我只是觉得，你才是我的女孩；胤伯说你是他的女孩，这让我更感兴趣。」阿秋受访时则表示：「河旻的态度好多了，我开始产生这种想法，有点难选择，我很混乱，谁才是我真正的选择呢？」成员们之间充斥着意想不到的紧张气氛，酝酿著一场由占有欲引发的战争！



韩综《花样青春Limited Edition》

韩国「金牌制作人」罗暎锡PD的招牌旅行真人骚《花样青春》，时隔10年终於推出全新特别季《花样青春Limited Edition》，找来朴叙俊、郑裕美与崔宇植三位好友，展开一场没有任何预先规划的「限时、限钱、限计划」韩国国内流浪之旅。节目自5月初播出后好评如潮，更吸引大量网民热烈讨论，成为本季最高话题到的综艺节目之一。



最新一集中，三人终於实现心心念念的济州岛之旅。当他们好不容易抽到车辆福利后，一行人便驱车前往莞岛港，准备搭船前往济州岛，途中突然遇到「粪便回收车」，郑裕美马上开心表示：「听说看到粪车会有好运气！」一番话让全车笑翻！虽然他们的济州岛之旅只有短短12小时，但是三人急忙安排行程、寻找当地美食，非常乐在其中。

节目播出的同时，观众们也自发在网上整理出多个爆笑名场面！在第5集中，朴叙俊表示要喝牛奶，崔宇植却突然感叹：「哥早上喝牛奶不会拉肚子吗？真有福气，记得谢谢你妈妈。」朴叙俊则乖巧回应：「谢谢妈妈。」这段「DNA对话」让网民纷纷写下：「这就是真正的兄弟互动」、「宇植竟然羡慕朴叙俊的肠胃也太好笑了」。郑裕美则屡次遭到两位男搭档的「爱情怀疑」，当她一心希望抽到手机福利时，朴叙俊立刻怀疑她：「最近是不是在约会？」就连崔宇植也跟著起哄，让郑裕美当场乱了阵脚，被两人质疑到语塞，最终她只好无奈解释：「我没有约会对象」，指只是急需手机来预订住宿与交通。种种细节不仅令节目充满「真实笑料」，也令观众深深感受到三人从合作《尹食堂》、《瑞镇家》等节目以来，长年培养出的深厚默契。



韩综《Kumusta》

由池昌旭与菲律宾当红艺人Arci Muñoz、Jodi Sta. Maria、Francine Diaz、Janella Salvador及主厨JP Anglo等人主演，节目中几位菲律宾明星在首尔江南区开设快闪餐厅，将菲律宾风味带到韩国！面对陌生的环境、全新的语言和食材，意想不到的事件接踵而来！

《黑白大厨》崔铉硕首集惊喜现身节目担任客席嘉宾，并向主厨教路：「韩国人通常不喜欢香茅，辣味很受欢迎，但韩国人不喜欢酸辣汤。」接著他跟随主厨到厨房烹饪菲律宾酸汤和酸辣汤，还重现招牌洒盐动作，爆笑十足！在他的建议下，主厨重新调整餐点味道，以更贴近韩国人的口味；崔铉硕更在开业当日亲身到场品尝菜式，他表示：「韩国人通常不习惯喝热的酸汤，但这个很好喝，比上次好喝；或者这对韩国人味道太浓了，但是如果没有酸味，就会变得像普通韩国菜式，你们要令韩国人品尝到传统菲律宾菜式。」另外，节目首集预告池昌旭即将现身支援餐厅，想知道接下来还有甚么韩星特别客串，就要留意节目播出了。



韩综《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》

再一套出自罗PD之手的作品出场！韩国演艺圈公认的「至亲铁三角」李光洙、金宇彬、都敬秀（EXO D.O.）再度合体出任务了！从种田到开食堂再到出国旅游，这次他们直接把挑战舞台搬到风光明媚的济州岛牧场，三位好友第四度聚首，将在济州岛展开名副其实的 「农场Stay」生存记。

预告片中，三人和牧场员工们正在饭桌前悠闲用餐，下一秒工作人员紧急通报：「放牧区的牛逃跑了！ 」三位初来乍到的大男人瞬间石化，只能无助地望向牧场老板求救。没想到，原本看似可靠的牧场老板同样慌得不知所措，结巴说道：「明明绑好了啊⋯⋯怎么就解开了？ 」面对完全失控的突发状况，三人的嘴角和眼角不禁流露出无助与惊恐。画面最后停在牛群悠哉穿过敞开的围栏、在草原上自由散步的悠闲一幕，与三人惊慌的表情形成强烈对比，笑果十足！

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