局长大人怎么了？李星民「激瘦10公斤」近况曝光！「凹陷双颊、脸剩一半」判若两人网吓坏

实力派影帝李星民（李成民）近期凭藉在 Netflix 漫改剧《铁拳教育》中饰演霸气沉稳的「教育局局长」一角，再度展现神级演技、收获超高讨论度。不过，近日他最新露面的状态却惊呆全网！与剧中威严的形象截然不同，李星民整个人瘦到几乎让人认不出来，暴瘦模样引发大批粉丝心疼与担忧。

时尚杂志《DAZED KOREA》官方帐号於 13 日公开了 8 月号写真拍摄的幕后花絮影片。片中李星民身穿衬衫与针织外套登场，整个人视觉上明显「缩水」一大圈！不仅双颊凹陷、身形消瘦、眼袋爆出，就连下巴线条都变得像刀削般锐利。对比他在《铁拳教育》里气场全开的模样，现在的激瘦状态简直可说是「骨瘦如柴」，吓坏不少观众。





对此，很多网友们纷纷留言表达担忧：「真的太瘦了」、「怎么会减肥减得这么狠？」、「脸都剩下一半了，健康没问题吧？」也有部分网友表示「变年轻了」、「好像回春一样」、「很帅气」。



事实上，57 岁的李星民在今年 4 月作客刘在锡的网路综艺《藉口GO》时，便已透露为了拍摄电影《国际市场2》而减重了约 10 公斤！当时他还幽默笑称：「因为要讨生活啊。」当时池锡辰问他减肥秘籍时，李星民更神秘兮兮地使出推拉战术：「等电影上映，你来帮忙宣传的话就告诉你。」机智对话逗得全场哈哈大笑。据悉，《国际市场2》近期已完成了全片拍摄。



回顾 2014 年上映的经典史诗电影《国际市场：半世纪的诺言》，当年狂卖 1400 万张门票，讲述了经历韩战后激变时代的「德秀」（黄晸珉 饰）跨越半世纪的坎坷一生。而第二季的故事，预计将围绕在曾与德秀一同远赴德国担任派遣矿工的「圣敏」（李星民 饰）及其儿子「世柱」（姜河那 饰）身上。





如今影帝为了角色不惜「变形」大减重，除了新片蓄势待发、ENA综艺《风向GO》衍生节目《风向中》即将开播外，也正积极讨论出演电影《卡特尔》以及 Netflix影集《我独自升级》，看来接下来粉丝又能看到满满的影帝级霸屏秀了！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻