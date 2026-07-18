少女时代团魂爆发！润娥、秀英、Sunny惊喜合体，突袭后台紧贴Tiffany应援音乐剧

南韩传奇天团少女时代再次展现令人称羡的神仙友谊！成员秀英和润娥近两日相继更新个人IG，一连PO出多张合照，还俏皮写道「化身为观众细胞」，原来是和Sunny一起去探班了正在主演音乐剧《柔美的细胞小将》的队友Tiffany！

照片中，润娥、秀英和 Sunny 不仅直冲后台，与穿著戏服的 Tiffany 及同剧小演员亲密贴贴、开心同框，更化身最强应援团，在演出场馆内的各种大型布景与应援看板前疯狂「打卡」，还特地跑到 Tiffany 的个人介绍栏前合影留念。三人虽然顶著近乎素颜、穿著随性私服，也依旧掩盖不住出众颜值与青春气质，野生美貌再度惊艳全网。



这次让少时成员齐心力挺的音乐剧《柔美的细胞小将》，是改编自全球累积浏览量高达 35 亿次、被奉为「MZ世代圣经」的超级 IP 网漫，先前改编成电视剧与动画皆大获成功。Tiffany 这次在剧中挑大梁饰演女主角「柔美」，用细腻的演技与唱功征服全场。



事实上，少时向来极度团结，先前 Yuri（俞利）也曾亲自到场支持秀英的舞台剧《威尼斯商人》，成员们戏里戏外十年如一日的铁杆闺蜜情，让不少老粉（SONE）直呼心头暖洋洋。



除了音乐剧舞台大受好评，Tiffany 今日更惊喜官宣了世巡行程！为了纪念个人出道 10 周年以及即将在 8 月面世的首张个人正规专辑，她宣布正式启动亚洲 6 大城市巡回演唱会「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」。巡演将於 9 月 12 日从香港站强势起跑，随后陆续登陆雅加达、新加坡、台北、胡志明市及曼谷。届时 Tiffany 不仅会狂唱多首经典代表作，更预告会首度公开新专辑的神秘新歌，各位 SONE 准备好抢票了吗？



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