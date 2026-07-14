Super Junior利特、希澈组小分队「83z」出道！同龄默契大爆发，新专辑＋亚洲巡演一次公开

韩国天团Super Junior的「83line」利特与金希澈，这对1983年出生的同龄好友，终於正式组团出击啦！

SM娱乐於正式宣布，由两人组成的小分队「Super Junior-83z」发行了首张迷你专辑《给你的约定（Promise）》，这也是他们自2005年以Super Junior出道以来，时隔21年首度合体展开官方双人活动，消息一出立刻掀起粉丝暴动。

新专辑一共收录6首歌，除了同名主打歌《给你的约定》之外，收录曲《ONSAEMIRO》更是早就让歌迷等不及了——这首歌今年4月曾在Super Junior出道20周年世界巡演安可场抢先曝光，当时就引发热烈回响，粉丝们敲碗许久，如今终於收进专辑里。而这张作品可不是只有挂名而已，利特和希澈从整体概念发想、歌词创作，到MV导演甚至亲自下场演戏，整个制作过程几乎全程参与，完全展现出专属於「83z」的独特风格。



利特和金希澈在队内除了年纪一样之外，个性和喜好简直是天差地别，一个是公认的「暖男队长」，一个是出了名的「四次元宇宙大明星」，但这回他们偏偏要反其道而行，要用同龄人才有的绝佳默契，联手炸翻舞台。



专辑发行只是第一步，紧接著「Super Junior-83z」将从本月24日至26日以首尔为起点，正式启动亚洲巡回粉丝演唱会「1983（一九八三）」，预计陆续插旗东京、曼谷、香港、吉隆坡、澳门、高雄、新加坡、台北等亚洲9座大城，粉丝们可以准备好抢票啦！

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