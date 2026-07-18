辛睿恩惊喜现身《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》！扮老奶奶整人大成功　都敬秀、李光洙当场笑翻

昨晚（17日）播出的 tvN 综艺节目《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》（豆豆农场）中，播出了正在济州牧场接受技术研修的 KKPP Food 员工李光洙、都敬秀努力学习牧场工作的模样，同时也公开了辛睿恩的惊喜登场画面。

当天节目中，一位身穿雨衣、形迹可疑的奶奶出现在牧场，引起众人注意。都敬秀在和李光洙一起学习牧场工作时察觉有异，便追了上去，没想到这位奶奶反而朝著镜头冲过去，还说：「为什么要拍我？是艺人耶。」上演意想不到的大反转。

当她摘下帽子的瞬间，真实身分也随之揭晓。原来这位扮成奶奶的人，正是演员辛睿恩。李光洙和都敬秀一看清她的脸，立刻忍不住笑了出来。



原来，辛睿恩早在拍摄开始前30分钟就先抵达牧场，为了给 KKPP 的前辈们一个惊喜，特地策划了一场隐藏摄影。她一路维持著「前来采蕨菜的奶奶」的人设，全心投入恶作剧之中。面对她意料之外的登场，李光洙和都敬秀一开始又惊又慌、忍不住笑了出来，随后对一旁的人介绍她说：「这是我们的实习生。」



先前曾合作过作品的都敬秀，也和辛睿恩自然地聊了起来。当辛睿恩问他：「你有认出我吗？」都敬秀笑著回答：「我只以为你是个奇怪的人。」逗得现场笑声不断。（PS：都敬秀和辛睿恩合作过电影《给我一首琴的时间》，也就是韩版的《不能说的秘密》）



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