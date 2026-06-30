Super Junior东海香港开骚椎间盘旧疾复发！剧痛瘫倒舞台自责落泪，昨晚PO粤语手写信惹哭全网

男团Super Junior成员东海28日在香港举行个人巡回演唱会《ALIVE》第二场演出，不料途中椎间盘旧疾复发，因突然袭来的剧痛而痛苦倒地。事后，他不仅深感自责在台上哽咽落泪，更当场加时演出以弥补粉丝；昨晚他更在个人 IG 公开「全粤语亲笔信」向粉丝致歉，满满的诚意让全网直呼「太心疼」！

当天在演唱歌曲《HELP》时，原本蹦蹦跳跳、活力满满的东海，腰部突然失去力量，瞬间绵软瘫倒在舞台上。不过即便身负剧痛，东海依旧敬业地坚持演唱，直到歌曲结束才艰难地站起身，并在工作人员搀扶下、手扶著腰走向后台，演出也因此一度中断。



Annie said that during "HELP," Donghae was about to stand up when his back suddenly started hurting. After that, he stayed lying down for quite a while, it turned out he was enduring the pain. His manager and the staff immediately rushed over to him, and the concert was paused… pic.twitter.com/1OSYkhsgeq — byeol_별 (@TheLees_HyukHae) June 28, 2026

经过紧急休整后，重新重返舞台的东海改为坐在椅子上演唱。他向台下歌迷解释，刚才因为腰椎间盘突出复发，痛到整个人站不起来，还自嘲打趣道：「看来我确实是大叔了。」随后他又赶紧安慰粉丝，笑称如果坐著唱的话「可以唱足6小时」。即便正承受著腰伤复发的极大痛苦，东海却不愿让演唱会内容缩水，反而延长了演出时间、重新演唱部分歌曲，甚至连全场巡圈的安可环节也完全没有删减。

不过，东海仍然自认未能呈现出最完美的舞台状态，深感抱歉的他一度止不住泪水，哽咽地表示：「今天原本承诺要带给大家开心和幸福，大家付出了宝贵的时间来看我的演唱会，我却感觉自己破坏了大家的一天，真的很抱歉……」看到欧爸落泪，现场粉丝纷纷心痛大喊「不要哭」、「没关系」，演唱会结束后，大批歌迷也涌入李东海的 IG 留言，集气为他加油打气。



It breaks my heart to see him cry and say he ruined the fans’ day because of what happened. Please get well soon. I’m sure the fans who love you understand. #동해 #Donghae



It’s okay! it’s okay!



I promised today that I would bring you joy and happiness. You all took… pic.twitter.com/fCi5V6po1s — (@ShaleHaeHae) June 28, 2026

昨晚，暖心的东海再度於 IG 上传了一张手写信，而且全程极具诚意地使用「全粤语」书写，再度向香港 ELF（粉丝名）表达诚挚的歉意。他写道：「原本想藉住呢个演唱会，好好报答大家一直以来俾我嘅爱，但因为我自己嘅身体状况而表现得唔够好，真系令我觉得非常抱歉！等大家咁担心，仲令到大家流眼泪，真系好对唔住。」 他也承诺返回韩国后会立刻接受治疗、好好调理身体，约定下次一定要以最好的状态和大家见面。此外，东海也用英文写下情话：「我保证会平安归来，也保证余生会让大家的脸上挂著笑容。」（I promise I will return safely and I promise to put a smile on your face for the rest of your life.）

这封充满温度的手写道歉信曝光后，粉丝纷纷涌入回覆：「一定要保重身体啊！」、「超级心疼，一定要早日康复啊」、「没关系，Oppa，你已经做得非常棒了！」、「你不需要为任何事道歉，健康才是最重要的」。



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