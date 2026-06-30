Super Junior东海香港开骚椎间盘旧疾复发！剧痛瘫倒舞台自责落泪，昨晚PO粤语手写信惹哭全网
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Super Junior东海香港开骚椎间盘旧疾复发！剧痛瘫倒舞台自责落泪，昨晚PO粤语手写信惹哭全网

明星   2026年6月30日   星期二10:16   Sani  

（封面图源：X@TheLees_HyukHae截图，IG@leedonghae）

男团Super Junior成员东海28日在香港举行个人巡回演唱会《ALIVE》第二场演出，不料途中椎间盘旧疾复发，因突然袭来的剧痛而痛苦倒地。事后，他不仅深感自责在台上哽咽落泪，更当场加时演出以弥补粉丝；昨晚他更在个人 IG 公开「全粤语亲笔信」向粉丝致歉，满满的诚意让全网直呼「太心疼」！

当天在演唱歌曲《HELP》时，原本蹦蹦跳跳、活力满满的东海，腰部突然失去力量，瞬间绵软瘫倒在舞台上。不过即便身负剧痛，东海依旧敬业地坚持演唱，直到歌曲结束才艰难地站起身，并在工作人员搀扶下、手扶著腰走向后台，演出也因此一度中断。

经过紧急休整后，重新重返舞台的东海改为坐在椅子上演唱。他向台下歌迷解释，刚才因为腰椎间盘突出复发，痛到整个人站不起来，还自嘲打趣道：「看来我确实是大叔了。」随后他又赶紧安慰粉丝，笑称如果坐著唱的话「可以唱足6小时」。即便正承受著腰伤复发的极大痛苦，东海却不愿让演唱会内容缩水，反而延长了演出时间、重新演唱部分歌曲，甚至连全场巡圈的安可环节也完全没有删减。

不过，东海仍然自认未能呈现出最完美的舞台状态，深感抱歉的他一度止不住泪水，哽咽地表示：「今天原本承诺要带给大家开心和幸福，大家付出了宝贵的时间来看我的演唱会，我却感觉自己破坏了大家的一天，真的很抱歉……」看到欧爸落泪，现场粉丝纷纷心痛大喊「不要哭」、「没关系」，演唱会结束后，大批歌迷也涌入李东海的 IG 留言，集气为他加油打气。

昨晚，暖心的东海再度於 IG 上传了一张手写信，而且全程极具诚意地使用「全粤语」书写，再度向香港 ELF（粉丝名）表达诚挚的歉意。他写道：「原本想藉住呢个演唱会，好好报答大家一直以来俾我嘅爱，但因为我自己嘅身体状况而表现得唔够好，真系令我觉得非常抱歉！等大家咁担心，仲令到大家流眼泪，真系好对唔住。」 他也承诺返回韩国后会立刻接受治疗、好好调理身体，约定下次一定要以最好的状态和大家见面。此外，东海也用英文写下情话：「我保证会平安归来，也保证余生会让大家的脸上挂著笑容。」（I promise I will return safely and I promise to put a smile on your face for the rest of your life.）

这封充满温度的手写道歉信曝光后，粉丝纷纷涌入回覆：「一定要保重身体啊！」、「超级心疼，一定要早日康复啊」、「没关系，Oppa，你已经做得非常棒了！」、「你不需要为任何事道歉，健康才是最重要的」。


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