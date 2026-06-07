【K社韩国小百科】汉江边吃泡面退烧了啦！韩国CU便利店即食炒年糕爆红，加料自由配CP值破表

最近去韩国旅游，还在傻傻排队煮「汉江泡面」吗？ 该换换口味了！韩国CU便利店推出的「即时炒年糕」，才上市一个月就卖出3万份，直接把即食泡面机玩出新高度，现在韩国在地吃货都在疯这个啦！

这款超夯的即食炒年糕，用的是跟「汉江泡面」同一台即食泡面调理机。 CU把这台机器的应用范围从泡面扩大到炒年糕，成功创造出新的超商美食潮流。 毕竟这几年即食泡面业绩吓吓叫，2024年成长78%、去年再飙88%，今年1到4月也成长了57.6%，现在搭上这股热潮推炒年糕，果然一推出就爆红。



目前全韩国约有1千家CU门市有这台即食料理机，等於每间店每天至少卖出1份即食炒年糕。 为什么这么受欢迎？ 因为就算一个人去吃也不用怕尴尬，还可以按照自己的喜好自由加料，CP值超高！只要把专用条码在机器上「哔」一下，机器就会自动调整水量开始烹调。 然后重点来了——你可以像在餐厅吃炒年糕一样，自己加料！不管是高丽菜、青葱、炸酱泡面、起司、热狗、饺子，通通可以丢进去，打造专属自己的创意炒年糕。





CU还很贴心地推出专用「即食炒年糕蔬菜包」，把大葱和高丽菜都帮你切好一口大小，跟炒年糕一起买还有组合优惠。 另外也有「即食炸酱拉炒年糕组」（搭配农心炸酱面）、「即食麻辣炒年糕组」（搭配不倒翁杯面麻辣汤），以及给大胃王的「即食芝士热狗炒年糕组」（搭配起司和烤香肠），选择超多元。

下次去汉江边散步，别再只煮泡面了，快来试试这款超夯的即食炒年糕吧！

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