如果你问我2026年至今，最害怕的反派是谁？我会回你：《金特务》的朱江灿（朱相昱 饰），光看脸就让人压迫感十足！！！

朱相昱在 SBS 金土剧《金特务：本色回归》中，饰演出身於暴力讨债集团、掌握绝对权力的「住学建设」代表朱江灿，突破性的反派面貌让人印象深刻。



即使没有怒吼或激烈的情绪宣泄，他仅凭沉稳冷冽的眼神与克制的语气，就成功营造出全剧紧绷的氛围，以压倒性的存在感诠释反派角色。以下就来回顾让观众看得毛骨悚然的朱江灿前六集的几个关键名场面。

◆「我用喷火枪把它烧掉了」令人难忘的初登场

朱江灿一登场短短几分钟，就让观众深刻感受到角色的危险性。

当时他与生意伙伴、国会议员沈议员（金庆龙 饰）在浴池单独谈话，对方问起他全身烧伤疤痕的来历，他平静地回答：「做生意的时候开始感到后悔，也觉得对女儿很丢脸，所以我就直接拿喷火枪把自己烧了。」



他以极其平静的神情与日常般的口吻，描绘出亲手在自己身上留下伤痕的人物疯狂的一面，这场戏也成为朱江灿这个角色最震撼的第一印象。

朱相昱透露拍摄幕后：「这是决定朱江灿第一印象的重要场面。因为裸露镜头不少，所以特别努力控制饮食和健身。」

◆在苏志燮面前微笑，对南室长昔日同伙却残忍无情

得知女儿发生事故后，朱江灿来到女儿朱惠利（柳智安 饰）的学校，首次与同班家长金部长（苏志燮 饰）见面。

他亲切地说：「同样都是养女儿的人，养女儿真的不容易吧？」随后却立刻转向校长，冷冷警告：「如果再发生一次这种事，到时候消失的就不只是学校，连你们也会一起消失。」



没有提高音量，却以温和的表情带来更大的压迫感，这场戏也预告了他接下来将展开的一连串恶行，令紧张感瞬间飙升。

此外，朱江灿的真面目也透过过去的经历更加鲜明。他曾将当年在暴力讨债集团时期的死对头金牙（赵福来 饰）的牙齿全部拔光。对於胆敢反抗自己的人，他会彻底踩在脚下，并以恐惧使对方屈服，充分展现朱江灿残暴的本质。

朱相昱也表示，他认为这场戏最能说明朱江灿这个角色，因此特别投入演出。

◆「确认她死了吗？」扭曲的父爱

朱江灿对女儿扭曲的爱，同样令人印象深刻。

当得知女儿朱惠利伤害了金敏智（徐貹旼 饰）后，他怒斥道：「如果那么想杀她，就该叫爸爸替你杀啊。你以为这点事我办不到吗？」说完还打了女儿一巴掌。



然而下一秒，他又立刻将女儿抱进怀里，温柔地低声说：「爸爸不是从来没有拒绝过你想要的吗？没什么大不了的。你确认她死了吗？」

这一幕将连杀人都能包装成父爱的双面性格，以毫无破绽的扑克脸完美呈现，成为剧中的经典场面。

◆「只要金敏智这个学生从世界上消失就好了」

朱江灿带来的恐惧，不是来自暴力，而是心理战。

当他一眼识破假装失忆的金敏智时，淡淡地说道：「果然还是学生，藏不住情绪。连假装失忆都演得很拙劣。」



接著一句「只要金敏智这个学生从世界上消失就好了」，彻底展现了为了保护女儿，不惜牺牲他人性命的残忍本性，也让朱江灿的性格更加深植人心，成为令人胆寒的反派。

朱相昱塑造的不只是依靠金钱、暴力与权力的典型恶人，而是一位外表平凡、内心却藏著疯狂的立体角色。

谈到剩余集数的看点时，他表示：「大家将会看到朱江灿为了击倒金部长，究竟能残忍到什么程度，也会看到他至今未曾展现过的另一面。」并请观众一路支持到最后。

《金特务：本色回归》每周五、六晚间9点50分播出，将於7月25日迎来大结局。海外由Netflix同日播出。

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