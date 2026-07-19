苏志燮大叔魅力引爆！新剧《金特务》飙出 23.1%坐稳历代第2，狂踩《模范的士》《热血司祭》 进逼狗血神剧

南韩「公共财大叔」苏志燮这次火力全开，上升势头完全停不下来！由他领衔主演的全新复仇动作爽剧《金特务：本色回归》，最新第8集收视率成功突破 23%，再度刷新了自身最高纪录，稳坐 SBS 金土连续剧历代收视榜的亚军宝座，距离最顶端也更近了一步。

《金特务：本色回归》自上个月 26 日首播以 9.5% 开出红盘后，收视一路像坐云霄飞车般狂飙：第 2 集飙至 15.7%、第 3 集 18.8%、第 4 集就以21.6%攻破 20% 的大关，此后便稳定地维持在 20% 以上的高水平。

这波「金特务旋风」接连超越了 SBS 过往多部经典代表作，包括《热血司祭》（22%）、《模范的士2》（21%）、《金牌救援》（19.1%）、《One the Woman双重人生》（17.8%）以及《好搭档》（17.7%）。现在眼前的对手只剩下一个，就是 2021 年由金素妍、严基俊主演的狗血神剧《Penthouse上流战争2》所保持的 29.2% 历史天花板，全韩观众现在都在看苏志燮能不能一举打破这项不败神话！



《金特务：本色回归》剧情讲述特务出身的父亲原本过著平凡生活，却在心爱的女儿失踪后，为了追查其下落而揭开隐藏身分，展开一场血肉模糊的殊死复仇战。在最新的第 8 集中，金部长（苏志燮 饰）梦想著与女儿敏智（徐貹旼 饰）展开全新生活，进而执行最后一项任务的过程，高潮迭起的反转剧情看得观众血脉贲张。



不只在南韩本土电视台收视叫好又叫座，该剧在 Netflix国际平台上同样表现超狂，强势登顶全球非英语节目排行榜第一，并连续两周蝉联冠军宝座。目前剧情只剩最后两集，即将迈入最终高潮，戏里女儿的命运与戏外收视能否冲破 30% 大关，已成为韩剧迷最热议的焦点！

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