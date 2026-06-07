收视狂飙 2 倍！《新进职员姜会长》最高冲破 8.1%，李浚荣腹黑爽吞秘密资金、洗脑上司网笑疯：这实习生太狂！

部豪门复仇爽剧真的越追越燃、越看越过瘾！由李浚荣、李宙明领衔主演的JTBC新剧《新进职员姜会长》昨晚播出第3集，全国收视率狂飙到6.7%，几乎比开播时翻了整整两倍，直接刷新 2026 年 JTBC 周末剧最高纪录！每分钟最高收视更是一举冲破 8. 1%，人气简直势不可挡！

剧中李浚荣凭藉著老会长的非凡阅历，不仅成功拉拢盟友，更将复仇资金全数收入囊中、成功反击奠定了的基石，剧情走向越来越吸引人。

***以下内容涉及第3集剧情！



被会长姜龙虎灵魂附身的黄浚炫（李浚荣 饰）为了知晓女儿姜方吉（李宙明 饰）执著於留在公司的原因，开始暗中跟踪，结果发现她是在透过疯狂社交掌握公司内部动向。 同时，姜方吉也看穿了黄浚炫的举动并反过来跟踪对方，趁他潜入会长金库时「人赃俱获」。

黄浚炫声称自己站在会长这边，同时一针见血地戳中女儿渴望证明自己的心理，成功拉拢她和自己一起对抗双胞胎社长姜在成（晋久 饰）和姜在京（田慧振 饰）。



与此同时，黄浚炫煽动资材2组部长朴奉基（李成旭 饰）带队跟营业组硬碰硬「开战」，突击调查姜在成用来洗钱的外包商。 而黄浚炫和姜方吉则在本部蹲守，发现负责管理姜在成秘密资金的常务竟和姜在成的岳父、太河集团罗会长暗通款曲，原来连亲家都在觊觎这笔黑钱。



这本是个能一举搞垮姜在成的绝佳机会，但黄浚炫认为，如此一来只会让姜在京坐收渔利，於是决定将秘密资金据为己有，作为将来对一双儿女复仇的弹药。

黄浚炫提醒常务在将资金交给罗会长时留一手，常务照做后目睹自己的座驾炸成火球，吓得立即将3000亿资金全部让给黄浚炫。 姜方吉被也爆炸一幕吓到，黄浚炫则表示这只是开始，露出了高深莫测的微笑，令人无比期待他的下一步棋！



这一集除了剧情大推进，李浚荣的演技更是可圈可点！他顶著一张 20 多岁嫩草实习生的脸，却成功散发出老会长那种自信沉稳的超狂气场，不仅跟营业组吵架分毫不让，还把直属部长「洗脑」到团团转，令对方在「听话照做」和「质疑自己」之间反复横跳，真的喜感十足XD



下集预告更有看点：黄浚炫竟向部长爆料自己是会长的小儿子，还计划利用姜在京扳倒姜在成！外表是新进职员，内心却是会长大人的李浚荣，究竟会在聚餐现场掀起怎样的狂澜？



《新进职员姜会长》第4集将於今晚播出，香港观众可在Viu同步追看！



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