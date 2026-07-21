演员金大明当初为《未生》增重到96公斤…感叹「但再也回不去了」

最近演员金大明在电视剧《婚姻之后》饰演一位表面上是有耐心的电脑教师，另一面则是绑架南宫珉太太的绑匪，冷血演技令人发指。而他也提到过去为了电视剧《未生》而增胖到96公斤，改变了他之后的演员路线。

金大明来到YT节目中，提到自己因为演出电视剧《未生》而刻意增胖，他提到当时在准备这一出电视剧时就稍微增胖了一点，决定这造型之后更是一下子增加更多体重，不过金大明也透露自己在拍摄《未生》之前其实挺瘦的，主持人也提到虽然金大明原本并不胖，但随著电视剧《未生》的走红，让观众们心目中对他的印象也就是胖胖的代理。



金大明更补充说，以前的他比现在还瘦，不过胖胖的状态维持了好长一段时间，当时他为了电视剧增胖到93公斤，后来更是到达96公斤的体重高峰。主持人好奇问，难道没能瘦回来吗？金大明回答说，当时就没办法瘦回来，也因为自己短时间内增胖了15公斤，饮食等等都改变了，所以也回不去了。他更坦言演出《未生》的演员中，没人能预料这部作品能够受欢迎，因为在当时并没有这样题材的电视剧，更何况这部电视剧完全没有感情线。



金大明也提到自己当年被许多大电视台拒绝，后来来到了tvN频道进行试镜，大约试镜了三次之多，就连自己也不知道自己有没有机会演出，因为当时他所饰演的角色如果在原著漫画里，应该是相当吃重的角色，所以觉得若要采用新人演员似乎也有点难度。当时一起演出的新人还有任时完、姜河那、卞约汉等，所以金大明更透露当时收视率目标其实只有订在3％，但《未生》最终回收视率却超过了10％，令人相当惊喜。



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