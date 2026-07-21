SANDARA PARK携《REPRISM》再现光芒 香港FAN-CON 8月登陆亚博　用音乐折射最真实的自己

当一道光线穿过棱镜，便会折射出不同色彩；而对K-pop代表女星SANDARA PARK（DARA）而言，她的全新FAN-CON同名专辑《REPRISM》，正代表著重新出发，以及展现不同面向自己的音乐旅程。由2NE1到个人发展各个阶段的演艺工作后，她希望透过这次作品，把最真实的自己带到舞台之上。因此她决定把重心放回现场，以音乐和演出取代传统宣传方式，希望每位来到现场的乐迷，都能亲身感受《REPRISM》想传达的故事。

随著SANDARA PARK的亚洲巡演正式展开，主办单位今天正式宣布2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG将於8月29日（星期六）晚上8时，假AsiaWorld-Expo Runway 11隆重举行。届时，SANDARA PARK除会带来《REPRISM》的最新歌曲，亦将重新演绎多首陪伴歌迷多年的经典歌曲，希望透过不同年代的音乐，把她与DARAling（粉丝名称）共同走过的回忆串连起来，令这场FAN-CON不单是一场演出，更像是一次共同回顾与重新认识的音乐旅程。





有别於一般演出，SANDARA PARK更希望能透过这一次的FAN-CON，来打破舞台与观众之间的距离。因此除了现场的音乐演出之外，亦将会加入各种互动及交流环节，让观众能够看见屏幕外面，最自然、最真挚的SANDARA PARK。一直以来，她都十分珍惜与乐迷见面的机会。所以这次的香港站亦必定延续一贯宠粉风格，同时准备了一系列丰富福利回馈支持她的粉丝。





包括所有购票观众均可获得官方限定小卡，并可全数参加演出后的欢送环节，近距离向DARA道别。而购买$1,599门票的观众，更可享有最丰富的尊贵福利，例如保证能够欣赏演出前彩排，率先感受SANDARA PARK准备登台的每一个重要时刻，同时更有机会获得1:1合照、亲笔签名海报，以及亲笔签名拍立得等福利，让这次音乐之旅，留下更多值得珍藏的回忆，详情可参考附图。



想亲身感受SANDARA PARK所带来的全新舞台魅力，以及把握难得与她近距离交流的珍贵机会，就不要错过2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG。门票将於7月23日（星期四）上午11时起於HK Ticketing及Trip.com公开发售，票价分为$1,599、$1,199及$799。想知道更多活动详情及最新消息，可留意主办单位社交平台及新闻公布。









活动资讯：

2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG

日期 : 2026年8月29日 （六）

时间：晚上8时正

地点：AsiaWorld-Expo, Runway 11

票价 : HK $1599/1199/799

购票平台：HK Ticketing / Trip.com

公开发售：2026年7月23日（四）上午11 时





主办单位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

执行团队 : 168 Production

艺人经纪：ARADNAS

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