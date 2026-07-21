孔晓振、朴恩斌演技派女神正面对决！《杀手妈咪》《毛骨悚然的恋爱》掀韩剧收视大战

从「浪漫喜剧女王」孔晓振到「千面演员」朴恩斌，今年7月下旬的韩剧市场，将由这两位备受观众信赖的女演员掀起一场火热的正面交锋。

朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的恋爱》

已於18日首播的tvN周末剧《毛骨悚然的恋爱》讲述一位能看见鬼魂的财阀继承人，与一位最害怕鬼的热血检察官之间，展开一段充满波折的奇幻浪漫爱情故事。海外由Netflix同步上线。



本剧改编自2011年上映的电影《我的见鬼女友》（孙艺真＆李民基主演），除了保留女主角能看见鬼魂的基本设定外，其余内容大多重新改编。与原作不同的是，朴恩斌饰演饭店代表千汝利，梁世宗则从原本的魔术师改为检察官，以及邕圣佑饰演度假村集团继承人姜民焕，三人打造出与电影截然不同的故事。



朴恩斌近年凭藉ENA《非常律师禹英禑》、tvN《无人岛的Diva》、Disney+《狂医魔徒》以及Netflix《超能路人甲》等作品，跨足各种类型，累积了扎实的演艺作品。她先是以饰演自闭症类群的律师禹英禑留下深刻印象，之后又透过《无人岛的Diva》成功转型，展现精湛演技。每一次都带来全新面貌的她，这次在《毛骨悚然的恋爱》中又将展现何种魅力，令人非常期待。



孔晓振、郑准元《杀手妈咪》

被誉为「浪漫喜剧女王」的孔晓振，则将於7月31日透过MBC金土剧《杀手妈咪》回归小萤幕。



《杀手妈咪》改编自同名网漫，讲述拥有世界上最危险职业的一名职业妈妈，努力兼顾工作与守护家庭生活平衡的故事。除了孔晓振之外，郑准元、李相二、成东镒等实力派演员们也将共同演出。



从MBC《料理绝配Pasta》、MBC《最佳爱情》、SBS《主君的太阳》、《没关系，是爱情啊》，到KBS2《山茶花开时》，孔晓振长年在浪漫爱情作品中表现亮眼，同时也持续挑战新的戏路。虽然先前主演的tvN科幻剧《问问星星吧》表现稍显可惜，但她将透过《杀手妈咪》正式挑战动作演技。



这次她不再饰演被工作与育儿压得喘不过气的职业妈妈，而是化身为制服罪犯的冷酷狙击手。孔晓振将在充满杀气的角色中，依旧展现她独有的轻快魅力，带来突破性的演技变身。



随著两位演员饰演的角色陆续揭晓，一场将点燃韩剧市场的全新收视竞争也正式展开。究竟经过这场激烈的对决后，能笑到最后的赢家会是谁，也令外界拭目以待。

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