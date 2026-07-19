韩媒评：我们在20%收视率神话《金特务》里看见了什么？当小众网漫文化闯进主流，藏著韩国大叔爽剧的胜利方程式

SBS新剧《金特务：本色回归》才刚播出4集，瞬间最高收视率就飙破20%大关！这个成绩有多狂？扣掉KBS2周末剧，过去5年来能冲破20%的作品一只手数得出来，包括《The Penthouse 2》（《顶楼2》）（29.2%）、《财阀家的小儿子》（26.9%）、《模范计程车2》（21%）和《泪之女王》（24.9%），《金特务》这波气势可说是来势汹汹。

剧名《金特务》一公开，立刻让人联想到去年大热的《金部长与首尔自宅大企业》，两者都抓紧了「金部长」这个平凡到不行却又充满象徵意义的职称，精准召唤中老年男性观众乖乖守在电视机前。不过剧情设定可不走写实路线——一群退隐江湖的顶尖杀手伪装成小市民过活，却因为种种原因再次暴走，这套路跟刚下档的《大叔再出招》有异曲同工之妙。核心卖点很直接：在充满原始男性暴力的世界里，被年龄和外表瞧不起的中年大叔们，一转身竟藏著惊人实力，光看就让人大呼过瘾。剧中还加码父爱戏码——寻找失踪女儿的爸爸心声，还有男人间的义气兄弟情，至於主角的老婆呢？早早就「赐」死退场了，简直是中年男性浪漫的终极完成体。



不过对习惯从电影和OTT平台看爽片的动作迷来说，《金特务》可能稍嫌老哏又节奏偏慢。退役特务老爸为了找失踪女儿把坏人揍一顿，这剧情根本是电影《即刻救援》的即视感。而且剧中还塞满了「韩国影视剧」的公式化设定：勾结腐败政客的黑道出身建商老板、南、北韩情报机构、校园霸凌、靠爸耍嚣张的高中屁孩，样样来。但话说回来，过去收视破20%的韩剧里，几乎没有像《金特务》这样动作戏比重这么高的，换句话说，一定有很多人觉得这超新鲜。剧中的南、北韩特务战技、团队作战和枪战场景，确实拍得够水准，成了最大亮点。



收视另一大关键，绝对是男主角苏志燮。他可说是韩国男演员长青生存战略的教科书级范例，多年来靠著「苏帅」这个称号行走江湖，从《对不起，我爱你》的破格造型到发行饶舌专辑，甚至引进艺术电影，每一步都让人摸不透却又充满好感，长期累积下来的大众亲和力，让《金特务》里各种夸张情节和动作戏都多了几分说服力。

但戏红是非也多，随著《金特务》热播，原作漫画作者的争议也被挖了出来。原著同名网漫由《外貌至上主义》作者朴泰俊创立的The Grim Entertainment制作，过去朴泰俊就曾被质疑有「日左」争议，包括作品中出现暗示特定时间的画面、招牌角度疑似影射，甚至被指描绘的罪犯形象与已故前总统卢武铉极为相似，引发网友挞伐。虽然作者本人否认嘲弄故人，但类似案例层出不穷，这回随著《金特务》走红又被翻上台面。不久前另一部剧《铁拳教育》爆红时，原作的反女性主义色彩也曾引发议论，把两件事摆在一起看，确实能延伸出不少有趣的讨论。



韩媒分析，韩国网漫这些年来紧抓千禧世代男性读者，在正统评论和学院派目光之外走出了属於自己的路，非主流却俨然成了主流。创作者和读者之间共享的伦理观或文化密码，未必跟社会一般认知完全同步，尤其在被归类为男性向的动作类型里更是如此。然而如今这些网漫已成了影视圈的点子宝库，《铁拳教育》和《金特务》更是其中规模和影响力最惊人的代表作。这波争议如果能让创作者们重新思考，是好事一桩；至於那些躲在「虚构、娱乐、巧合」背后恶意扰乱社会价值的投机分子，这次也该让他们见识见识主流市场的门槛有多高了。



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