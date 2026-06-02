朴信惠二胎还没生就先宣布回归作！《来自地狱的法官2》明年开虐恶人

韩剧女神朴信惠终於要复出了！生下第二胎后，她将以SBS人气奇幻剧《来自地狱的法官》第二季正式回归小萤幕，让苦等已久的剧迷激动不已。

Studio S代表洪成昌（音译）1日上午在首尔麻浦区「Hotel Naru Seoul M Gallery」举行的SBS电视剧媒体日活动中，亲自宣布了这项好消息。 他表示：「目前正在怀孕中的朴信惠演员将透过《来自地狱的法官》第二季於明年回归，这个消息今天首次公开。」



朴信惠婚后专注家庭生活，2022年与同门演员崔泰俊结婚，同年迎来第一胎，近期又宣布怀上第二胎，预计秋天生产。 这次确定接下《来自地狱的法官》第二季，也意味著她产后将火速投入拍摄，展现女神级的事业心。



2024年播出的《来自地狱的法官》是一部超带感的奇幻动作剧，剧情描述了附身在法官身体里的地狱审判官，亲手惩罚那些逃过法律制裁的罪犯。 朴信惠在剧中饰演霸气十足的法官「姜光娜」，一边维持法庭威严，一边用「地狱级」手段教训坏人，又帅又疯的演技让她获得一片好评。 该剧当时在全韩国创下最高收视率13.6%的惊人成绩，话题热度居高不下。 剧中紧凑的节奏、痛快淋漓的惩罚场面，加上朴信惠黑化演技大爆发，让观众看得直呼过瘾，更被誉为「年度最爽复仇剧」。 第二季消息一出，网友已经疯狂敲碗：「等不及看地狱法官大开杀戒了！」



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