第62届百想视后「神仙打架」！网友列大热名单：朴宝英、润娥、高胤祯正面对决，全道嬿、朴信惠实力争奖

南韩影视圈年度盛事「百想艺术大赏」每年於5月举办，今年即将迎来第62届。 过去一年里，又有多位女星在各部韩剧中给出了令人印象深刻的表现，让这一届的视后竞争愈发激烈！近日韩国讨论区流出一份「视后大热名单预测」，集结了从元祖影后到大势新生代女神，华丽卡司让网民集体崩溃直呼：「今年根本是死亡之组，手心手背都是肉！」

女神卡位战！朴宝英、高胤祯、润娥强势入围

名单中首先引起热议的是多位兼具人气与演技的当红女星。 朴宝英 凭藉《未知的首尔》挑战一人两角及全新形象，细腻演技搭配疗愈剧请，收获赞誉无数。



高胤祯 接连推出两部话题之作《机智住院医生生活》《爱情怎么翻译？ 》开启霸屏模式，入围呼声极高。





少女时代 润娥 在《暴君的厨师》中演技再进化，力争转型后的首座百想视后。



金裕贞 透过《亲爱的X》展现成熟魅力，接近癫狂的演技让观众心服口服！



秀智 在《许愿吧，精灵》中挑战饰演反社会型人格的精神病患者，美貌再攀新高度。



影后级较量！全道嬿、朴信惠、金高银硬核对阵

除了人气小花，名单中更不乏多位颁奖礼常客，火药味极浓。 朴信惠 凭藉大热剧《卧底洪小姐》高达 12.4% 的霸气收视率，已提前锁定竞争席位。



坎城影后 全道嬿 在《认罪之罪》中展现压倒性气场，将左右为难、富有层次的角色诠释得入木三分。



金高银 在《你和其余的一切》《认罪之罪》两部作品中给出截然相反的演技，再次印证这位「90后」双料影后的实力地位。





高贤廷 通过《家母螳螂》挑战「毁容式演技」，危险莫测的气质极具说服力。



潜力股突围！申惠善、朴智贤、李瑜美强势挑战

名单中亦出现不少近期表现亮眼的黑马，包括通过《莎拉的真伪人生》再次展现扎实演技的申惠善，在《你和其余的一切》中表现亮眼的 朴智贤，以及凭《你旁观的罪》展现强烈存在感的 李瑜美，随时可能爆冷杀出重围。







究竟这场「视后争霸战」最终谁能突围而出，杀入 5 月的决赛圈？ 全韩剧迷都在拭目以待！

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