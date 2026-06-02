闪瞎！G-Dragon曝爸妈「40年恩爱手写信」， 姐姐甜喊：我家爱情富翁

韩国天团BIGBANG队长G-Dragon（权志龙）近日难得分享家族温馨近况，意外曝光爸爸写给妈妈的40周年结婚纪念手写信，字里行间藏不住甜蜜，让粉丝直呼「太感动了」。

G-Dragon 1日在个人社群平台贴出一系列照片，写下「5une6elfies」的贴文，除了分享自己的日常模样，其中一张权爸爸写给权妈妈的手写信更是亮点。 信中，G-Dragon的爸爸感性写道：「不知不觉我们结婚已经40年了，遇见你是我人生中最大的祝福。」



他继续感谢太太：「谢谢你用不变的爱，让我与家人能够过著成功的人生。 接下来的日子，我们也要继续相爱著走下去。」最后更深情写下「给依然深爱的你」，字字句句充满浓厚情感，引发热烈讨论。



姊姊权多美看到后也马上在贴文下留言，大赞：「我爸爸权荣焕真的是爱情富翁，字写得好看、文笔也好，爱你喔爸爸！」一家人温暖互动让粉丝纷纷表示「太可爱的一家人」、「遗传到爸爸的感性难怪志龙这么会写歌」。

而G-Dragon近期工作满档，刚以主要压轴身份，参加在高雄国家体育场举行的「K-SPARK in Kaohsiung 2026」演出，再度展现舞台霸气魅力，粉丝也纷纷敲碗更多新作品与回归消息。

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