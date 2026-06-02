日本游客在首尔街头感到「震惊」的原因！夏天有遮阳、冬天有暖椅被狂赞：好羡慕韩国人啊

首尔街头的小型便利设施，最近在日本观光客之间成为热门话题！大家去韩国旅游时，也有同样感受吗？

像是人行道斑马线旁的遮阳棚、长寿椅、公车站暖座椅等，都被视为是韩式公共服务的典范。

根据首尔市於26日公布的资料，目前设置於25个自治区的遮阳棚数量中，松坡区有400个、江东区328个、江南区304个、瑞草区292个、广津区280个、江西区231个等。其后依序为芦原区与东大门区各215个、永登浦区210个、城东区197个、城北区190个、中浪区181个、中区172个。



引发话题的【斑马线遮阳棚】，起源於2015年6月首尔瑞草区首次设置、全国首创的「瑞草村遮阳棚（서리풀 원두막）」。这是一种高3.5公尺、最大宽度5公尺的阳伞型结构物，可同时容纳约20位成人避暑遮阳。其构想源自於希望解决行人在等待红灯时，长时间曝晒在烈日下的问题。

遮阳棚很快便被正式制度化。2017年8月，阳伞型固定式遮阳棚正式被《道路法》认定为道路附属设施；2019年，行政安全部更制定全国统一设置标准。同年，行政安全部还将遮阳棚与点字护照、道路彩色导引线等，一同列为「政府创新最佳案例」。

各地方政府也持续进化不同形式的遮阳棚。釜山北区设置了会喷出细雾的「Cooling Fog」型遮阳棚（可感受到凉爽且降温），天安市则在学校与老人设施周边设置客制化遮阳棚。最近更导入可自动感应气温与风速，自动开合的智慧型遮阳棚。

设置於斑马线前的【长寿椅】，也被视为韩式创意设施之一。这是2019年时任京畿道南杨州警察派出所所长柳硕钟，为了减少高龄者违规穿越马路事故而提出的构想。平时椅子收折於斑马线柱子上，需要时再放下供人使用。「长寿椅」同样被行政安全部选为政府创新案例。

这项设施的出发点，来自现场意见指出，许多长者因等待红灯时腿痛，干脆直接穿越马路，结果发生事故。根据西大门区自行分析的结果，斑马线死亡事故受害者中，约有一半是65至87岁的高龄者。

冬季公车站的【暖座椅】，如今也已成为都市风景的一部分。2008年由民间业者首次提出，隔年首尔市开始试行导入。椅面温度约为32度，每运作一小时的电费大约只需100韩元左右。



首尔市公车站暖座椅设置率，也从2022年的51.9%，在2023年提升至81.4%，一年内大增29.5个百分点。不只路边公车站，连中央专用道的公车站也逐渐扩大设置。

这股趋势更进一步发展成【智慧候车亭】（Smart Shelter）。这是一种配备冷暖气、空气清净机、CCTV、紧急铃、公车到站资讯萤幕以及无线充电器的大型候车空间。虽然建置费用不低，中型约1亿韩元、小型约6500万韩元，但民众满意度相当高。

包括美国纽约、日本、智利、哈萨克等国相关人士都曾亲自前往考察。2024年7月，更被经济合作暨发展组织（OECD）选为公共部门的创新案例。

（中略）

27日，社群平台（SNS）上出现了一篇附有首尔中区斑马线遮阳棚照片的日文贴文。发文者写道：「我人在韩国时真的帮助很大，日本也应该把税金花在这种地方。」

贴文中还提到冬天公车站温暖的座位，以及照顾长者的长寿椅等各种韩国便利设施的感想。只要实用又方便就迅速导入的韩国行政作风，显然让外国观光客留下深刻印象。

原PO最后感叹：「夏天的遮阳棚跟冬天的暖椅真的太棒了……」

＊韩网友也纷纷留言表示：「这时候就觉得好骄傲」、「阴凉处真的很宝贵」、「多亏有遮阳伞，我才能正常呼吸」、「我超爱加热座椅」、「说的真好，这些设施真的太棒了」、「我已经离不开遮阳伞了」、「每次看到人们聚集在那里等红灯的样子，真的好可爱哈哈」、「我真的好喜欢我们国家这种贴心的公共设施」、「在没有遮阳棚的地方，红绿灯要等两分钟时，我感觉自己都要晕过去了」、「冬天没有暖座椅时，我觉得我会被冻死在街头」

原出处：https://theqoo.net/hot/4221599517

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