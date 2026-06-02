江南大叔出事了！PSY爆「没看诊找人代领管制药」 遭检方立案调查

「鸟叔」PSY（本名朴载相）出事了！他因为涉嫌没有亲自看诊，就请经纪人代领管制药品，被检方立案调查。

根据MBC电视台独家报导，首尔西部地方检察院最近从警方手中接获案件，正式以违反医疗法嫌疑，对PSY、首尔某大学医院的教授，以及经纪人等4人展开调查。

据调查，从2022年到去年为止PSY在没有亲自面对面看诊的情况下，就从首尔某大学医院取得精神管制药品处方，并且请经纪人等第三方帮忙代领。这些药主要是用来治疗睡眠障碍跟忧郁症，但因为依赖性跟成瘾性都很高，按规定一定要本人亲自看诊、本人亲自领药才行。现行韩国医疗法写得很清楚，只有实际帮病人看诊的医生才能开处方笺，而且只有本人才能领药，不能找别人代领。PSY这次等於是踩到了红线。



其实早在去年8月，PSY的经纪公司P Nation就已经先发过声明道歉，坦承「请人代领医师处方的安眠药，确实是我们的过失与不察」。不过公司也强调，PSY本身是长期被诊断有慢性睡眠障碍，一直都有依照医师指示服药，绝对没有「代为开药」这件事，只是有几次安眠药是请经纪人代领，目前正配合警方调查，对於造成外界困扰很抱歉。



PSY当年靠一首《江南Style》红遍全球，骑马舞风靡大街小巷，没想到现在却因为领药方式出问题，意外卷入司法风波。

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