朴信惠二胎還沒生就先宣佈回歸作！《來自地獄的法官2》明年開虐惡人

韓劇女神朴信惠終於要復出了！生下第二胎後，她將以SBS人氣奇幻劇《來自地獄的法官》第二季正式回歸小螢幕，讓苦等已久的劇迷激動不已。

Studio S代表洪成昌（音譯）1日上午在首爾麻浦區「Hotel Naru Seoul M Gallery」舉行的SBS電視劇媒體日活動中，親自宣佈了這項好消息。 他表示：「目前正在懷孕中的朴信惠演員將透過《來自地獄的法官》第二季於明年回歸，這個消息今天首次公開。」



朴信惠婚後專注家庭生活，2022年與同門演員崔泰俊結婚，同年迎來第一胎，近期又宣布懷上第二胎，預計秋天生產。 這次確定接下《來自地獄的法官》第二季，也意味著她產後將火速投入拍攝，展現女神級的事業心。



2024年播出的《來自地獄的法官》是一部超帶感的奇幻動作劇，劇情描述了附身在法官身體裡的地獄審判官，親手懲罰那些逃過法律制裁的罪犯。 朴信惠在劇中飾演霸氣十足的法官「姜光娜」，一邊維持法庭威嚴，一邊用「地獄級」手段教訓壞人，又帥又瘋的演技讓她獲得一片好評。 該劇當時在全韓國創下最高收視率13.6%的驚人成績，話題熱度居高不下。 劇中緊湊的節奏、痛快淋漓的懲罰場面，加上朴信惠黑化演技大爆發，讓觀眾看得直呼過癮，更被譽為「年度最爽復仇劇」。 第二季消息一出，網友已經瘋狂敲碗：「等不及看地獄法官大開殺戒了！」



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