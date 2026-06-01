《秘恋稽核中》孔明身材超吸睛：为展现男子气概而训练身材！连金钟国也认可～

在5月31日播毕的tvN土日电视剧《秘恋稽核中》，描述拥有秘密又盛气凌人的监察室长朱仁雅（申惠善饰），与一夕之间突然被调到负责调查组内紊乱风气的监察室王牌要员卢基俊（孔明饰），两人开始了惊险刺激的秘密监察恋情。剧情相当引人入胜，也在最终回创下最高收视纪录。

剧中孔明所饰演的要员卢基俊，有著特别的喜感，以贴近现实的演技呈现生动的感觉以及生活中的细节，令观众们产生共鸣，同时也有植进年下男的魅力，让孔明再度呈现了与以往角色不同的面貌。孔明本身也觉得《秘恋稽核中》对他来说是一部相当难忘的作品，拍摄过程相当愉快，而他的表现也得到了观众们的认可。他更表示自己也是每周收看本作品的忠实观众。



而《秘恋稽核中》获得高人气与收视率，孔明完全归功於是申惠善姐姐的演技魅力，他觉得申惠善展现出的气势，是观众们喜爱这部作品的主因之一，另外他也认为导演的后制剪辑也相当出色，让这部作品能够好好地呈现出来。他也提到平时朋友们并不一定会看他演出的作品，但如果看了觉得很有趣就会联系他。周围朋友最近常因为《秘恋稽核中》而联系他，父母似乎在近期作品中最喜欢的也就是这一部，他也谦虚表示，是因为电视剧中许多小插曲都很有趣。不过弟弟倒是还没看过这次的作品。



被问到角色卢基俊与孔明本人的相似度有多少呢？孔明表示有80到90％之高，尤其是表达爱意的方式，也和他十分相似，於是他觉得自己能够很容易理解角色。孔明一路上从《卷卷初恋》的学生演到《秘恋稽核中》的成年男子，他觉得这一次的角色更加进阶，除了横冲直撞的直进以外，还加入了不少大人才有的肢体表现。



在《秘恋稽核中》中孔明也有许多脱掉上衣露出好身材的画面，他认为本次也算是好好展现出了男子气概。因为这是孔明的第一部办公室作品，所以孔明呈现了许多衬衫搭配西装的正装打扮，而要脱掉上衣的戏码也给他带来不少压力，他坦言刻意增重了5公斤左右，体脂肪则减去了3公斤。就连健身达人金钟国都认证，说孔明在这一年来的体型的确变壮了不少。



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