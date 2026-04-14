继《卧底洪小姐》大获成功后再迎双喜临门！朴信惠♥崔泰俊迎来第二胎，预计秋天升格二宝家庭

恭喜女神！继《卧底洪小姐》创下亮眼成绩后再传喜讯，朴信惠将迎来双喜临门，怀上第二胎。

今日（14），据多位演艺圈相关人士透露，朴信惠已怀上第二个孩子。随后经纪公司 S.A.L.T Entertainment 也证实喜讯，表示：「朴信惠目前正在怀第二胎，预计於今年秋天生产，希望大家能给予温暖的祝福。」



朴信惠於2022年与崔泰俊结婚，并在同年迎来第一个儿子。婚后她依然持续活跃於演艺圈，作品产量与表现稳定，展现作为演员的多样面貌。无论是在《低谷医生》、《来自地狱的法官》，还是近期话题作《卧底洪小姐》中，都能看见她持续拓展戏路、挑战不同角色的企图心。



作为韩剧代表性的「收视保证」演员之一，朴信惠自2003年出道以来，凭藉《天国的阶梯》、《原来是美男》、《继承者们》、《皮诺丘》、《Doctors》、《阿尔罕布拉宫的回忆》、《薛西弗斯的神话》等多部代表作累积高人气；在电影领域也透过《7号房的礼物》、《#ALIVE》、《声命线索》等作品展现稳定存在感，奠定实力派地位。



在事业与家庭都逐渐稳定之际，再度迎来第二胎的喜讯，也让粉丝与业界纷纷献上满满祝福。一路以来稳稳前行的她，在不同人生阶段持续写下亮眼成绩，如今即将展开全新的家庭篇章，更让人由衷替她感到幸福与期待。也希望她接下来能以健康为最优先，好好享受这段温柔时光，未来再以更好的状态回到萤光幕前，继续带来惊喜。



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