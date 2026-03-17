朴信惠为单亲家庭捐出1亿韩元，感性分享：「透过《卧底洪小姐》，我看见了更现实的人生」

以宣传大使身分活跃的人气演员朴信惠，在主演韩剧《卧底洪小姐》收官后的暖举曝光！她向单亲家庭传递了温暖的分享与支持。

13日，韩国首个国际救援开发NGO希望朋友饥饿对策（희망친구 기아대책）表示，宣传大使朴信惠自2012年起与全球粉丝一同进行的「星光天使计画」一环中，捐赠了1亿韩元的赞助金，用於支援单亲家庭。

此次捐款的契机，是朴信惠在8日播出完结的《卧底洪小姐》中饰演洪金宝一角，透过剧中角色对单亲家庭的生活与困境产生共鸣。据说，她透过剧中角色所面对的现实烦恼与沉重责任，进一步关注到现实中需要帮助的家庭。



饥饿对策表示，将透过此次捐款，为在经济与情感上面临困难的单亲家庭提供实质帮助，包括生活费与育儿支援等。特别是希望减轻需要同时承担养育与生计责任的单亲家庭负担，并持续提供支援，让孩子们能在稳定的环境中成长。

朴信惠方面表示：「在《卧底洪小姐》301号宿舍中，在角色面对现实情况时，也希望能为那些正经历相似烦恼与困难的单亲家庭传递帮助与温暖。」

希望朋友饥饿对策的崔昌男会长表示：「单亲家庭不仅面临经济困难，往往也需要独自承担照顾与养育的负担。希望朴信惠宣传大使温暖的分享，能为处於困境的家庭带来实际帮助，也成为让社会对单亲家庭投入更多关心的契机。」



另一方面，朴信惠自2011年与饥饿对策结缘后，便以宣传大使身分持续为国内外弱势族群提供支援。2012年启动的「星光天使计画」，是为帮助生活在艰困环境中的孩子们而展开的公益计画，由朴信惠、朴信惠粉丝团「星光天使」、所属公司 S.A.L.T Entertainment、饥饿对策以及全球粉丝共同参与推动。

2012年与2016年，她与饥饿对策在非洲迦纳与菲律宾马尼拉建立多功能教育中心「信惠中心」，协助当地儿童健康成长；在韩国国内，则於2020年透过地区儿童中心翻修支援计画，为孩子们打造更舒适的学习空间。2025年，她也曾支援弱势族群的冬季取暖费，果真是现实生活中的美丽天使啊～。

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