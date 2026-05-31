I.O.I 出道10周年奇迹发生！新歌空降冠军，磪有情、金世正感动喊：「连韩剧都写不出这样的剧情」

经典限定女团 I.O.I 在迎来出道10周年纪念演唱会当天，歌曲〈Suddenly〉（突然）登上音源排行榜冠军，再次证明了她们历久不衰的影响力，成员们也有感而发地分享这个喜讯。

29日，磪有情在韩国音源平台 Melon TOP100 榜单上分享了 I.O.I 歌曲〈Suddenly〉获得第1名的画面，并感动表示：「没想到在第一次演唱会当天还能收到这样的礼物，真的非常感谢。」



金世正也分享了相同的榜单截图，并幽默写道：「演唱会当天发生这种事，就算想写成韩剧剧本，也写不出来吧。」向大家传达喜悦之情。

随后，她还搭配舞台照片及MV画面，发表了一段真挚而感性的长文。金世正表示：「所谓梦想，似乎是一场与时间的战斗。有时会在努力面前无情崩塌，也必须无数次忍受即使再怎么渴望也无法实现的孤独。谢谢大家让我长久以来独自守护的这个梦想、这个名字得以实现。」字句间流露满满感动。



她接著说：「既然大家一直呼唤著我们的名字，我们也想呼唤你们10年前的自己、当时的梦想与名字。你们真的辛苦撑过来了。那些『总有一天会实现』的模糊安慰，正是因为有你们才成为了现实。你们拥有非常强大的力量，也一定能够做到。谢谢你们至今依然呼唤著这个名字，没有放手。」

最后，金世正表示：「我们的歌曲、我们的10代与20代、我们的梦想，能够与大家的回忆相连，真的让我非常感谢也非常幸福。你们知道吗？一起创造回忆的人，是一辈子都无法忘记的。」为与粉丝共同走过的10年岁月赋予了更加特别的意义。



此外，早先（28日）全昭弥透过 SNS 发文表示：「今天真的是最后一场打歌了。《M Countdown》我真的很爱，会一辈子记得。」并公开了成员们聚集在音乐节目待机室的照片。

此外，I.O.I 的活动也将延续至亚洲巡回演唱会。她们将於 29 日至 31 日，一连三天在 蚕室室内体育馆 举办单独演唱会《2026 I.O.I Concert Tour : LOOP》。结束首尔演唱会后，I.O.I 将於下个月继续在曼谷（6日和7日）以及香港（20日和21日）演出。







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