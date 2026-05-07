震撼弹！I.O.I重组预告「女女激吻」画面流出，金道妍蹲地崩溃，全昭弥霸气亲下去全网疯掉！

重组回归的话题女团 I.O.I 无预警公开新歌《突然？》的MV预告片，结果短短16秒就让全网炸锅！因为金道妍跟全昭弥居然在影片里...... 亲下去了！

预告中，两人穿上颜色对比鲜明的礼服。 金道妍独自抱著手臂靠在墙边，整个人看起来有点酷酷的，结果全昭弥直接大步走向她，然后突然在她脸上亲了一下！被突袭的金道妍当场吓到捂住嘴巴，整个人蹲了下去，表情超有戏。



这支预告曝光后，粉丝跟网友全吓疯了，留言区一片惊呼：「我刚没看错吧？」、「真的歌如其名，好『突然』！」、「完了，我现在这歌名忘不掉了」、「回归玩这么大！」还有人开玩笑说：「她们前几天在节目上说以前误会彼此讲话语气、吵过架，该不会就是为了铺这个梗吧？」



原来金道妍跟全昭弥日前在SBS综艺节目《不是，真的》中，才聊到当年活动时期因为误会对方说话方式而闹不合的小故事。 如今预告片一出来，粉丝马上连起来：「所以那时候吵完现在直接亲？」、「这不是回归纪念曲，这是真・回归！」



I.O.I这次重组已经话题满满，现在预告又来这一出，粉丝已经等不及要看完整版MV了！



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