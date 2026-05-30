池睿恩大放闪「甜喊男友爱称」，边佑锡、刘在锡、李光洙秒变脸「灵魂出窍」！网笑疯：被恋爱酸臭味熏晕

当热恋中的「疯狂忙内」遇上三位慈爱哥哥，场面直接失控！近日，在最新一期的网综《藉口GO》中，李光洙、边佑锡和池睿恩齐聚一堂。 聊到近况时，今年 4 月刚大方认爱编舞家 Vata 的池睿恩，突然全方位开启「热恋模式」，闪光弹狂炸，当场让身旁的刘在锡、李光洙和边佑锡集体陷入死寂，真实反应笑果拉满！

池睿恩在节目中首度自爆，其实去年 10 月在拍摄《刘在锡的民宿法则！》时，两人就已经在偷偷发展「暧昧情愫」。 去年6月池睿恩和池锡辰组成限定二人团体发行歌曲〈Milkshake〉，还找来Vata亲自操刀编舞。

最搞笑的是，下班后池锡辰因为超级没眼色，出於好意坚持要送她上计程车，逼得池睿恩只能配合「演戏」坐车绕了一大圈，再悄悄潜回来和 Vata 秘密约会。 不过池睿恩也甜笑表示，正因为王鼻子大哥这份意外的「阻挠」，反而让两人在偷偷摸摸中感受到了久违的心跳悸动！



最好笑的是，当刘在锡问起池睿恩两人之间的爱称，池睿恩瞬间双眼冒爱心，语气甜到发腻地撒娇说，男友平时都叫她「小狗勾（강아디）」和「小宝包（아기）」，接著自己一个人兴奋到满脸通红！怎料镜头一转，身旁的三位哥哥瞬间表情管理失败，全体严肃、 陷入沉默。 刘在锡：「咱们吃年糕吧。」李光洙：「这里有没有杜拜巧克力Q饼？」边佑锡则「眼神死」，默默开始剪年糕XD



刘在锡打圆场说，大家都觉得二人看起来很幸福，接著开起谐音玩笑：「其实不是『小狗勾』，是『很强壮』（강하디）吧？ 不是『小宝包』，是『恶鬼』（악귀）来的吧？」李光洙还超级配合地摆出驱魔动作大喊：「恶鬼啊！」



随后几人相约之后要跟 Vata 一起见面，边佑锡也自曝是 Vata 的粉丝。 没想到池睿恩一听，再度狂喜大喊：「我家宝贝一定会超开心哒！」边佑锡闻言瞬间「二度变脸」，真实又嫌弃的微表情立刻被网民截图疯传！



网民纷纷打趣留言：「边佑锡已经被恋爱的酸臭味熏到缺氧」、「第一次看到男神露出这种生无可恋的表情XD」、「池睿恩真的好可爱」、「哥哥们的反应都超好笑」。



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유재석: 애칭 같은 거 있어요?

지예은: 강아듸? 막이래 ෆ

유재석: ... 아～ 네가 강하다는 거야?



지예은: 그리고 뭐 .. 아기? 막이래 ෆ

유재석: ... 아기를 못봤니? 아～ 악귀?? pic.twitter.com/hQPpCS48Pz — ʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏ (@HEEZROLY) May 30, 2026

此外，《刘在锡的民宿法则！》将在6月2日公开后半部（5集），边佑锡透露已投入奇幻动作漫改剧《我独自升级》的拍摄，李光洙主演的《赌金》则在本周圆满落幕。

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