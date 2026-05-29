I.O.I 最後舞台逼哭粉絲群！成員全昭彌有感而發：我會永遠記得這一刻ㅠㅠ

歌手 全昭彌 透過自己的 SNS，流露出對所屬女團 I.O.I 成員們深深的不捨之情。

28日，全昭彌透過 SNS 發文表示：「今天真的是最後一場打歌了。《M Countdown》我真的很愛，會一輩子記得。」並公開了照片。



公開的照片中，包括全昭彌在內的 I.O.I 成員們聚集在音樂節目待機室，一同分享最後一次打歌舞台即將結束的不捨心情。她們有的人擺出用手指擦眼淚的姿勢，也有人露出彷彿真的眼眶泛紅的表情，令人看了不禁感到鼻酸。



I.O.I 是透過 2016 年選秀節目《PRODUCE 101》誕生的限定女團，活動約 1 年期間，留下〈Very Very Very〉等多首人氣歌曲。

迎來出道 10 週年後重新合體的 I.O.I，於本月 19 日發行第三張迷你專輯《I.O.I : LOOP》，主打歌〈Suddenly〉。成員們也接連出演 Mnet《M Countdown》、KBS2《Music Bank》、MBC《Show! 音樂中心》、SBS《人氣歌謠》等主要音樂節目，帶來回歸舞台。



此外，I.O.I 的活動也將延續至亞洲巡迴演唱會。她們將於 29 日至 31 日，一連三天在 蠶室室內體育館 舉辦單獨演唱會《2026 I.O.I Concert Tour : LOOP》。

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