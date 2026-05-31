婚礼乌龙一误好几年！曹政奭曝没宴客原因，苦笑：朋友跑来问我结婚为何没邀他

演员曹政奭最近上节目，意外吐露了一个藏在心里好几年的委屈——他跟歌手老婆Gummy其实根本没办婚礼，但到现在还有人误会是他没邀朋友。

曹政奭近日作客惠利的YouTube频道，两人自从2017年合作MBC电视剧《Two Cops》之后，已经快9年没一起上节目了，一碰面就开心叙旧。 曹政奭还说惠利就像自己的老么妹妹一样，交情真的不一样。聊著聊著，曹政奭突然话锋一转：「很多人好像都搞错了，我真的没有办婚礼。 还有朋友跑来问我，结婚为什么没邀他？」他苦笑表示，这个误会已经延续好多年了。



曹政奭和Gummy在2018年并没有举办传统婚礼，而是以简单的「婚约仪式」取代。 而且这已经不是第一次需要澄清了，Gummy之前就曾在不同节目上解释过好几次。 2024年她上BIGBANG成员大声的YouTube节目时就说过：「到现在还是有很多人不知道我没办婚礼。 要邀谁、不邀谁真的太难了，所以干脆不办。」当时大声也惊讶回说：「我也不知道这件事！」去年Gummy上K.will的YouTube频道又再提了一次：「很多人不知道我们没办婚礼，反而有人因为看到结婚新闻、觉得我没邀他们而有点伤心。」



除了澄清婚礼乌龙，曹政奭也分享了当爸爸的喜悦。 他最近迎来第二个女儿，开玩笑说：「老大已经长得很像我了，本来希望老二可以像妈妈，结果... 老天爷不配合啊！老二比老大还要像我。 我们家现在就是『曹政奭三个、Gummy一个』。」言下之意，两个女儿都遗传了他的脸，笑翻全场。



曹政奭与Gummy於2018年结婚，2020年生下大女儿，今年1月又迎来二女儿，一家四口幸福美满，只是那个「没被邀婚礼」的误会，看来还会继续流传下去。

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